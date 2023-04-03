Привыкают к земле: военный эксперт сказал, есть ли смысл от укрепрайонов в Крыму
Российские оккупанты активно строят окопы и фортификационные сооружения в Крыму. В этом нет большого смысла, ведь эти постройки могут им и не понадобиться.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, трудно объяснить, зачем оккупанты будут укрепрайоны в Крыму.
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В Крыму особо не воевали. Там в принципе условия более или менее нормальные для службы. Может дают такие задачи, чтобы служба медом не сдавалась. Можно позлословить и сказать, что привыкают к земле. Никакой военной логики в этом нет. Может, не имеют, чем занять людей,
– предположил Свитан.
Украина будет по-другому освобождать Крым
Как считает Свитан, россиянам совершенно не понадобятся окопы и другие укрепрайоны во временно оккупированном Крыму. Ведь очень сомнительно, что Украина просто в лоб начнет атаковать полуостров. Всё можно сделать по-другому.
Мы будем освобождать Крым с помощью дальнобойных средств поражения. Мы уничтожим около 200 стационарных военных объектов. Так же уничтожим мост. А перед тем перережем "сухопутный" коридор. Эти "зеленые человечки" не будут иметь чем стрелять,
– отметил Свитан.
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В таком случае блиндажи и другие фортификационные постройки никак не помогут российским оккупантам. В конце концов, они будут вынуждены покинуть полуостров.
Какая ситуация в Крыму: последние новости
- Россияне начали строить оборонительные сооружения во временно оккупированном Крыму еще в ноябре 2022 года. Тогда местный "председатель" Сергей Аксенов рассказывал, что будет "масштабная линия обороны", но нестандартная и асимметричная.
- Ранее в Генеральном штабе ВСУ поделились фотографиями от местных партизан. Они также показали, как на полуострове строят фортификационные сооружения.
- Представитель Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев сообщил, что на фоне подготовки оккупантов к обороне состоятельные крымские коллаборанты пытаются уехать оттуда.