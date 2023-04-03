Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, важко пояснити, навіщо окупанти будуть укріпрайони в Криму.

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В Криму особливо не воювали. Там в принципі умови більш-менш нормальні для служби. Може дають такі завдання, щоб служба медом не здавалася. Можна полихословити й сказати, що звикають до землі. Ніякої військової логіки в цьому немає. Може не мають, чим зайняти людей,

– зазначив Світан.

Україна по-іншому звільнятиме Крим

Як вважає Світан, росіянам абсолютно не знадобляться окопи та інші укріпрайони в тимчасово окупованому Криму. Адже дуже сумнівно, що Україна просто "в лоб" почне атакувати півострів. Все можна зробити по-іншому.

Ми будемо звільняти Крим за допомогою далекобійних засобів ураження. Ми знищимо близько 200 стаціонарних військових об'єктів. Так само знищимо міст. А перед тим переріжемо "сухопутний" коридор. Ці "зелені чоловічки" не матимуть чим стріляти,

– припустив Світан.

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У такому випадку бліндажі та інші фортифікаційні споруди ніяк не допоможуть російським окупантам. Зрештою вони будуть змушені покинути півострів.

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