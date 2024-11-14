Критична ли сейчас ситуация в Купянске и в чем заключается стандартная тактика российских войск

Сейчас второе самое горячее направление на фронте после Покровского - это Купянско-Лиманское. Врагу важен Купянск, потому что там проходит крупный железнодорожный узел.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире 24 Канала отметил, что если российские войска пройдут Купянск, то появятся в тылу украинских защитников, которые обороняют Харьков. Если так произойдет, это будет очень неприятный ход событий, но пока, с его слов, ситуация контролируемая.

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Форсировать Оскол россиянам будет крайне сложно

Нарожный отметил, что не считает, что сейчас ситуация в Купянске может быть критической. Он объяснил, что там проходит река Оскол. Врагу, чтобы пройти и закрепиться в городе, надо форсировать ее. Сделать это, по словам военного эксперта, очень сложно.

Даже, если представить, что россиянам удастся через нее пройти и они не попадут под удары украинской артиллерии, авиации и дронов, они окажутся в проигрышной ситуации. Ведь позади них будет река, а впереди – украинская армия,

– озвучил Нарожный.

Обратите внимание! Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что за 1,5 года атак на Купянск оккупанты сейчас имеют определенные успехи: совершили прорыв у Синьковки, а также на южном фланге. Сейчас они хотят вытеснить ВСУ, чтобы обеспечить себе логистику.

Оккупанты уже практически контролируют район Колесниковки и хотят расширять плацдарм в частности в северном направлении, в сторону Купянска. По словам военного эксперта, это может быть угрозой для города, потому что стандартная тактика российских войск – идти вдоль реки.

Но Купянск расположен вдоль двух берегов реки. Возможно, будет ситуация, когда придется отойти на другой берег. Однако пока сказать, что у врага есть силы, чтобы расширить этот анклав, чтобы отбросить украинские войска от Купянска – не могу, не вижу такого,

– считает Нарожный.

Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

Ситуация на Лиманском направлении

На Лиманском направлении ситуация горячее, враг там очень сильно давит. Противнику это направление важно, потому что там проходит автодорога на Славянск.

"На Славянско-Краматорскую агломерацию есть 2 автодороги: через Покровск и вблизи Лимана. Враг хочет обрезать поставки украинской группировке, которая обороняет Часов Яр, Краматорск, Константиновку, Славянск. Это довольно крупные индустриальные админцентры Украины, которые россияне долгое время не могут взять", – отметил Нарожный.

Напомним, российский десант двумя колоннами техники прорвался на левобережную часть Купянска. Попытка оккупантов закрепиться в городе провалилась. Силы обороны Украины ликвидировали часть российских солдат и поразили их бронированную технику.