Качели: Жданов рассказал о боях в районе Белогоровки

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении сложная. В частности, российские оккупанты перебрасывают артиллерию в районе Белогоровки и обстреливают позиции ВСУ.

Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, ВСУ бьют артиллерией в ответ, пытаются вести контрбатарейную борьбу, однако Россия имеет преимущество в артиллерии.

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Сложная ситуация возле Белогоровки

Жданов отметил, что из-за превосходства оккупантов в артиллерии ситуация сложная. Но никаких изменений на этом участке фронта не произошло, ВСУ отражают атаки россиян.

Это те качели, о которых я говорил. С одной стороны, мы наступаем и давим на оккупантов. С другой стороны, враг максимально оказывает давление на нас там, где у него есть силы и средства. Преимущественно это Лиманское и Купянское направления с целью заставить нас перебрасывать туда резервы и приводить в бой свежие силы,

– объяснил он.

Кроме того, захватчики атакуют на других участках Купянско-Лиманского направления:

В направлении Новоселовки Луганской области и Серебрянского лесничества враг не имел успеха, все атаки были отбиты;

В районе Товолжанки Харьковской области;

Возле Куземовки Луганской области враг атаковал позиции ВСУ возле железной дороги и постоянно наносит огневые удары по Новоселовке.

Жданов о ситуации на Купянско-Лиманском направлении: смотрите видео

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