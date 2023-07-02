Качели: Жданов рассказал о боях в районе Белогоровки
Ситуация на Купянско-Лиманском направлении сложная. В частности, российские оккупанты перебрасывают артиллерию в районе Белогоровки и обстреливают позиции ВСУ.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. По его словам, ВСУ бьют артиллерией в ответ, пытаются вести контрбатарейную борьбу, однако Россия имеет преимущество в артиллерии.
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Сложная ситуация возле Белогоровки
Жданов отметил, что из-за превосходства оккупантов в артиллерии ситуация сложная. Но никаких изменений на этом участке фронта не произошло, ВСУ отражают атаки россиян.
Это те качели, о которых я говорил. С одной стороны, мы наступаем и давим на оккупантов. С другой стороны, враг максимально оказывает давление на нас там, где у него есть силы и средства. Преимущественно это Лиманское и Купянское направления с целью заставить нас перебрасывать туда резервы и приводить в бой свежие силы,
– объяснил он.
Кроме того, захватчики атакуют на других участках Купянско-Лиманского направления:
- В направлении Новоселовки Луганской области и Серебрянского лесничества враг не имел успеха, все атаки были отбиты;
- В районе Товолжанки Харьковской области;
- Возле Куземовки Луганской области враг атаковал позиции ВСУ возле железной дороги и постоянно наносит огневые удары по Новоселовке.
Жданов о ситуации на Купянско-Лиманском направлении: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Враг не оставляет попыток наступать на Востоке, поэтому основные усилия сосредотачивают на трех направлениях – Лиманском, Бахмутском и Марьинском.
- Россияне продолжают наносить удары по позициям ВСУ и населенным пунктам. Только в течение суток враг нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- В частности, на Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.
- На Лиманском направлении противник совершил безрезультатные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменное, Раздолевка и Берестово – Донецкой.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 2 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.