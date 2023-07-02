Про це у своєму стрімі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, ЗСУ б'ють артилерією у відповідь, намагаються вести контрбатарейну боротьбу, однак Росія має перевагу в артилерії.
Читайте також Провальний наступ ворога на 4 напрямках, ЗСУ тримають позиції: карта бойових дій 2 липня
Складна ситуація біля Білогорівки
Жданов зазначив, що через перевагу окупантів у артилерії ситуація складна. Але ніяких змін на цій ділянці фронту не сталось, ЗСУ відбивають атаки росіян.
Це ті гойдалки, про які я говорив. З одного боку, ми наступаємо та тиснемо на окупантів. З іншого боку, ворог максимально тисне на нас там, де у нього є сили та засоби. Переважно це Лиманський та Куп'янський напрямки з метою змусити нас перекидати туди резерви та приводити у бій свіжі сили,
– пояснив він.
Крім того, загарбники атакують на інших ділянках Куп'янсько-Лиманського напрямку:
- У напрямку Новоселівки Луганської області та Серебрянського лісництва ворог не мав успіху, всі атаки були відбиті;
- У районі Товолжанки Харківської області;
- Біля Куземівки Луганської області ворог атакував позиції ЗСУ біля залізниці та постійно завдає вогневих ударів по Новоселівці.
Жданов про ситуацію на Куп'янсько-Лиманському напрямку: дивіться відео
Що відбувається на фронті: останні новини
- Ворог не полишає спроб наступати на Сході, тому основні зусилля зосереджує на трьох напрямках – Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському.
- Росіяни продовжують завдавати ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Лише протягом доби ворог завдав 1 ракетного та 27 авіаційних ударів, здійснив близько 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
- Зокрема, на Куп'янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Новомлинськ, Фиголівка, Масютівка та Кислівка Харківської області.
- На Лиманському напрямку противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах Невського та південніше Діброви Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Виїмки й Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам'янське, Роздолівка і Берестове – Донецької.
- Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.