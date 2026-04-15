Насилие, алкоголизм и самоубийства: партизаны сообщили о состоянии россиян под Купянском
15 апреля, 00:16
Насилие и алкоголизм: партизаны сообщили о состоянии россиян под Купянском

Даниил Муринский
Основные тезисы
  • Агенты "Атеш" сообщили об ухудшении морального состояния российских военных под Купянском.
  • Военные страдают от алкоголизма, внутреннего насилия, и скрытых самоубийств.

Агенты "Атеш" провели успешную разведывательную операцию в 1 подразделении танковой армии России, которая находится на Купянском направлении. Психологическое состояние оккупантов из-за постоянных потерь очень ухудшилось.

Партизаны заявили, что вражеская армия на Харьковщине, которая более 2 лет несет потери, начала разрушаться изнутри. Об этом сообщили в "Атеш".

Какое состояние у россиян под Купянском?

Моральное состояние оккупантов в Харьковской области стремительно падает вниз. Партизаны сообщили, что в подразделениях часто фиксируются случаи скрытых самоубийств.

Самоубийства оформляют как боевые потери или "несчастные случаи". Из-за страха наказаний командование не докладывает о реальном положении дел,
– отметили в "Атэш".

Также российские военные часто начали употреблять алкоголь на позициях, в частности самогон. В некоторых подразделениях растет внутреннее насилие. Оккупанты часто используют оружие против собственных собратьев во время конфликтов.

По словам агента "Атеш", ротаций и отдыха для российских военных нет, а моральное состояние личного состава стремительно ухудшается.

Что еще известно об успешных операциях "Атеш"?

  • Агенты "Атэш" сожгли вражеский тепловоз в Ростовской области. Диверсия состоялась на железнодорожной станции Лиховская.

  • Партизаны провели разведку в Орловской области, где оккупанты строят площадку для пуска "Шахедов". Агенты "Атеш" зафиксировали бетонные склады для хранения беспилотников и передали информацию Силам обороны Украины.

  • После удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске 10 марта партизаны зафиксировали повреждение конструкций и увеличение охраны объекта. Завод, который поставляет ключевые компоненты для российских ракетных систем, сейчас работает в режиме аварийного восстановления.