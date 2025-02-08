Оккупанты применяют "карусельные штурмы" на Купянском направлении: как это происходит
Враг атакует Купянское направление, оно является одним из приоритетных для российской оккупационной армии. Противник осуществляет так называемые "карусельные штурмы", применяя бронетехнику.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко в эфире 24 Канала рассказал, что на Силы обороны Украины со стороны российских войск давление осуществляется регулярно.
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О тактике врага на Купянском направлении
Утром 7 февраля противник в очередной раз решил осуществить "карусельные штурмы". Враг вышел на бронированной технике, впереди двигался танк, который перед собой толкал трал. Его задача заключается в том, чтобы снимать мини-заграждения. Их ВСУ устанавливают благодаря беспилотным системам. За этим танком с тралом продвигалась легкобронированная техника типа БМП со штурмовой пехотой.
Задача противника заключается в том, чтобы максимально быстро подойти к передней линии боевого соприкосновения, провалить украинские боевые порядки, выбить СОУ из ряда занимаемых позиций и закрепиться на них,
– объяснил Федоренко.
Штурмовые действия противника украинским защитникам удалось отбить на этапе, когда он только выдвинулся колонной. Своевременно сработали разведка, огневые средства. Пехота, которая была загружена на бронетехнике и начала разбегаться по лесопосадкам и полям, также была уничтожена благодаря объединенному огневому воздействию 77 аэромобильной бригады, 1 бригады оперативного назначения "Ураган", 429 отдельного полка беспилотных систем.
"Противник попытался – ему не удалось. Далее поедет высокоманевренная техника, двухколесные мотоциклы, баги с той же целью. Враг снова захлебнется в атаке, затем живая сила по 2 – 3 человека будет двигаться вперед, пытаясь накапливаться вблизи украинских позиций, перегруппировываться, вытеснять. И вот такой постоянной каруселью враг давит", – рассказал Федоренко.
В течение последнего месяца ни в направлении населенного пункта Загрызово, ни в направлении Колесниковки СОУ не было потеряно ни одной позиции. На этом отрезке Силы обороны Украины титаническими усилиями в определенной степени стабилизировали ситуацию и не допускают продвижения врага, хотя он активен и постоянно пытается двигаться вперед.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте
На другом отрезке, в районе населенного пункта Двуречное, пролегает река, на этой местности сейчас преимущественно туманы. Россияне пытаются переправлять живую силу через эту реку и пешими порядками занимать позиции. Сейчас там ситуация напряженная, СОУ пытаются ее стабилизировать.