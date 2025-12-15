Россияне поверили в свою ложь: подполковник рассказал, как ВСУ контратаковали в Купянске

Силы обороны Украины провели успешную контратаку в Купянске. Наши защитники провели хорошую разведку. Украинские подразделения были подготовлены к выполнению задачи.

Кроме того, командиры докладывают Владимиру Путину о якобы "захвате" города, а россияне верят в эту ложь. Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий объяснил 24 каналу, что все это сработало в комплексе.

"Россияне внимательно слушают свою пропаганду. Командующий войсками уже докладывает Путину, что "город наш". Все превращается наоборот. То есть хорошая разведка, подготовленные подразделения, которые сегодня умеют выполнять задачи, в частности, в городских застройках – все это в комплексе. Также работа по флангам дает возможность выполнять поставленные задачи", – подчеркнул он.

Что важно для украинцев?

Сергей Цехоцкий отметил, что визит Президента Украины Владимира Зеленского в Купянск – это "плевок" Владимиру Путину в политическом плане. Ведь Россия уже заявляла о якобы "захвате" города.

Однако враг продолжает попытки поссорить украинцев, пытается сделать это разными способами. Консолидация нашего общества позволит нашей армии проводить такие операции не только в Купянске, но и по всей территории Украины.

Чем больше нас будет в рядах Сил обороны, тем быстрее мы победим и выгоним врага со своей территории. К сожалению, не все это понимают. Многие хотят отсидеть, скрываться и так далее. Участвовать можно разными способами, на различных военных должностях. В частности, помогая ВСУ в тылу,

– отметил офицер ВСУ.

Какая ситуация в Купянске?