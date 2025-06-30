Ситуация для ВСУ осложнилась: что сейчас происходит на фронте

Россияне продолжают попытки расширить вклинение в приграничной полосе Сумской области. Однако в течение последних 3-х суток, несмотря на активные атакующие и штурмовые действия, оккупанты не могут достичь значительных результатов, даже на тактическом уровне.

Остановилось ли наступление на Сумщине

Россияне атаковали позиции ВСУ в направлении Кондратовка – Ястребиное, пытаясь прорваться с востока на запад через дорогу Елизаветовка – Хотень, а также в направлении Алексеевка – Малая Корчаковка. Результата это не дало. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Судя по всему, подразделения ВСУ, закрепившиеся в ранее отбитой ими Андреевке, и те, которые обороняются западнее Кондратовки, успешно препятствуют дальнейшему продвижению российских войск на этих направлениях, имея возможность наносить огневое поражение противнику на флангах его боевых порядков.

Штурмовые подразделения из состава 83-й и 11-й ОДШБр россиян продолжают атаковать с рубежа Новониколаевка – Яблоновка в направлениях Новониколаевка – Варачино и Яблоновка – Храповщина. Результата они пока не имеют, хотя противник в течение последней недели усилил это направление отдельными подразделениями 18-й МСД.

Продолжаются ожесточенные бои за село Юнаковка. Здесь вражеское командование ввело в бой основные силы 76-й ДШД, а именно 104-й, 234-й и 237-й ДШП. Очевидно россияне приняли решение о перегруппировке своей 106-й воздушно-десантной дивизии с Сумского на другое направление, хотя часть ее подразделений продолжает участвовать в штурмовых действиях в направлении хутора Садки, или это решение касается частичного отвода частей и подразделений 106-й ВДД во второй эшелон. Это может быть связано с необходимостью восстановления уровня ее боеспособности в связи со значительными потерями, которых ранее понесла дивизия во время наступления на Юнаковку со стороны Басовки и Локни.

Сейчас противник не имеет успехов на этом направлении, хотя продолжает удерживать северную часть Юнаковки и сумел перерезать дорогу Юнаковка – Сумы.

Ситуация в районе Теткино (Курская область России), где ВСУ фактически обошли подразделения 56-го десантно-штурмового полка противника с обоих флангов, а также в направлении Государственный гидрологический заказник "Александрийский" – Мирополье, где враг пытается прорваться со стороны государственной границы в район хутора Александрия, без существенных изменений.

Таким образом, в связи с последними громкими заявлениями ряда наших официальных и "полуофициальных" чиновников об определенной "остановке российского наступления на Сумском направлении", я вынужден констатировать наличие в этой области по меньшей мере двух факторов.

Об остановке российского наступления можно говорить только тогда, когда враг перейдет от него к обороне на всем операционном направлении. Очевидно, что на Сумском направлении этого пока не происходит. Враг продолжает атаковать\штурмовать, причем сразу на нескольких участках. В этом контексте можно говорить только о наличии/отсутствии результата этих попыток. В течение последних 3 – 5 дней результат действительно или минимальный, или отсутствует вовсе.

Причина этого также вполне понятна – снижение уровня боеспособности подразделений противника вследствие значительных потерь. Однако это явление может быть временным и продлится до перегруппировки дополнительных сил и средств на это направление.

Пока, очень рано трубить о полной остановке или каком-то блокировании российского наступления на Сумском направлении.

Плохие новости с Купянского направления

Продолжает развиваться кризис к северу от Купянска, в районе плацдарма противника на реке Оскол. Ранее россиянам удалось прорваться с плацдарма в направлениях Масютовка – Кондрашовка, а также на южном направлении, вдоль реки Оскол, выйдя на рубеж Кондрашовка – Голубовка. Враг активно применял на этом направлении диверсионно-разведывательные группы, которые в отдельных случаях выполняли роль штурмовых групп.

Сейчас передовые подразделения из состава этих сил противника ведут ожесточенные бои с целью удержания Кондрашовки и Голубовки, а также пытаются занять Радьковку, атакуя в юго-западном направлении.

Хотя физически россиянам еще не удалось выйти на дорогу Р-79 в районе между Купянском и поселком Западное, следует понимать, что они плотно контролируют ее в плане огневого поражения. Поэтому маневр силами и средствами вдоль фронта южной части плацдарма противника для ВСУ существенно затруднен.

Фактически от передовых позиций противника в лесном массиве к северо-востоку от Радьковки до северных окраин Купянска – 1,1 – 1,2 километра, от его передовых позиций в районе населенного пункта Голубовка – до 1,5 километра.

Очевидно, что в ближайшее время россияне будут пытаться развить свой успех в тактическом плане. А именно взять под полный контроль район Малая Шапковка – Кондрашовка – Тищеновка – Большая Шапковка и прорваться непосредственно на северные окраины Купянска. Как минимум, противник попытается атаковать от Голубовки на Радьковку, пытаясь завладеть последней.

Пока россиянам не удалось полностью захватить Радьковку. Состояние оккупационных подразделений в районе Кондрашовки также не способствует их дальнейшему продвижению в западном направлении.

Вместе с тем общая ситуация на Купянском направлении очень осложнилась для ВСУ из-за последних успехов противника на его плацдарме. От позиций противника в районе Голубовки к основной коммуникации, через которую осуществляется основная часть материально-технического обеспечения нашей группировки войск, которое удерживает плацдарм к востоку от города, – примерно 4,7 – 5 километров.

Заметьте Россия сует на Сумы 50 000 солдат, Украина в сложном положении, – WSJ

Конечно, врагу сложно перетянуть через Оскол на свой плацдарм ствольную и реактивную артиллерию, но организовать массированное применение беспилотников в этом направлении – не сложно. Я думаю, что такая попытка со стороны противника уже находится в процессе реализации.

Очевидно, что украинское командование на этом направлении не имеет ни сил, ни возможностей кардинально изменить ситуацию в свою пользу. Хотя бы для того, чтобы оттеснить противника от северных окраин города.

Более того, сам факт формирования двух специализированных штурмовых дивизий в составе именно 6-й ЗВА, которая оперирует к северу от Купянска, должен был бы в свое время натолкнуть украинское командование соответствующего уровня на определенные размышления по этому поводу.

Ситуация на Лиманском направлении

20-я ЗВА УВ "Запад" противника продолжает упорно рваться на Оскол со своего плацдарма на реке Черный Жеребец, одновременно пытаясь во взаимодействии с левым флангом 1-й танковой армии свернуть оборону ВСУ в районе Копани – Новоегоровка – Дружелюбовка – Чернещина.

Российские подразделения 144-й МСД 20-й ЗВА упорно атакуют в направлении Новое – Карповка, одновременно ведя упорные бои также за село Редкодуб. Еще раньше они пытались захватить село Зеленая Долина.

После продвижения к восточным окраинам Карповки и охвата Зеленой Долины с севера и юга в течение последней недели значительных успехов на этих направлениях россияне не имели. Более того, судя по всему, в результате контратакующих действий ВСУ в районе Редкодуба противник, который уже закрепился в этом населенном пункте, был вынужден отступить и вести упорные бои за его повторный захват.

В свою очередь, штурмовые подразделения 3-й МСД этой же армии после захвата Грековки, несмотря на ряд атак в северо-западном направлении, не смогли продвинуться вперед.

25-я ЗВА противника в своей полосе наступления на Лиманском направлении продолжает решать проблему Торского. Подразделения ее 67-й МСД, усиленные частью подразделений 164-й и 169-й ОМСБр, упорно атакуют вдоль реки Черный Жеребец с севера на юг, в направлении Ямполовка – Торское, а также пытаются прорваться к нему с востока.

Россияне явно пытаются выйти в тыл наших подразделений, которые обороняются вдоль северного берега реки Северский Донец, и заставить их отступить хотя бы на рубеж Заречное – Ямполь.

Пока российскому командованию 25-й ЗВА не удалось достичь каких-то значительных результатов в этом вопросе. Однако вполне может случиться так, что ВСУ будут вынуждены отойти из этого района по другой причине – в результате продвижения противника по южному берегу реки Северский Донец, в направлении Белогоровка – Серебрянка.