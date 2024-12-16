Майор запаса спрогнозировал, что в ближайшее время будет происходить в Курахово

Сейчас Курахово Донецкой области находится под контролем ВСУ. Однако, вероятнее всего, украинским защитникам придется отойти из города.

Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. Он объяснил, что держать оборону в полуокружении практически невозможно.

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"Скорее всего, нам придется отойти из Корахово. Потому что в таком полуокруженном состоянии держать оборону практически невозможно. Судя по тому, что мы имеем из наших официальных источников, Генштаба, что туда направлены дополнительные силы", – сказал он.

По его словам, дополнительные силы должны обеспечить отход из Курахово. Это не для того, чтобы в полуокружении держать оборону, потому что это совсем неправильно.

Обратите внимание! Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин сообщил, что Курахово остается под контролем ВСУ. Несмотря на то, что россияне пытаются прорвать оборону. Ситуация в городе сложная из-за значительного преимущества оккупантов в живой силе и технике. Враг проводит активные штурмы как на юго-восточной окраине города, так и в городской застройке южной части Курахово.

Самая сложная операция

Алексей Гетьман отметил, что спланированный отход с позиции – это наиболее сложная тактическая операция. Это даже сложнее, чем держать оборону или планировать наступательные действия.

Наиболее сложная операция – это организованный отход войск на заранее подготовленные позиции. Для этого привлекается подразделение, которое обеспечивает этот отход. Он планируется определенным образом, чтобы отход состоялся с минимальными потерями,

– подчеркнул майор запаса.

Для этой операции нужно иметь план, какие подразделения, по какой очереди выходят, кто прикрывает, каким образом, куда необходимо двигаться. Ветеран российско-украинской войны предположил, что сейчас в Силах обороны готовятся к ее проведению.