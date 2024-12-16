Таку думку 24 Каналу озвучив ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Він пояснив, що тримати оборону у напівоточенні практично неможливо.

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"Найімовірніше, нам доведеться відійти з Корахового. Бо у такому напівоточеному стані тримати оборону практично неможливо. Судячи з того, що ми маємо з наших офіційних джерел, Генштабу, що туди направлені додаткові сили", – сказав він.

За його словами, додаткові сили мають забезпечити відхід з Курахового. Це не для того, щоб у напівоточенні тримати оборону, бо це зовсім неправильно.

Зверніть увагу! Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що Курахове залишається під контролем ЗСУ. Попри те, що росіяни намагаються прорвати оборону. Ситуація у місті складна через значну перевагу окупантів у живій силі та техніці. Ворог проводить активні штурми як на південно-східній околиці міста, так і в міській забудові південної частини Курахового.

Найскладніша операція

Олексій Гетьман зазначив, що спланований відхід з позиції – це найбільш складна тактична операція. Це навіть складніше, ніж тримати оборону чи планувати наступальні дії.

Найбільш складна операція – це організований відхід військ на заздалегідь підготовлені позиції. Для цього долучається підрозділ, який забезпечує цей відхід. Він планується у певний спосіб, щоб відхід відбувся з мінімальними втратами,

– підкреслив майор запасу.

Для цієї операції потрібно мати план, які підрозділи, по якій черзі виходять, хто прикриває, у який спосіб, куди необхідно рухатись. Ветеран російсько-української війни припустив, що зараз у Силах оборони готуються до її проведення.