Британский полковник в отставке предположил, как далеко в Россию зайдут Силы обороны

Операция Сил обороны Украины в Курской области продолжается, войска продвигаться вглубь территории России. Украина контролирует 93 населенных пункта. Развитие событий на Курщине будет зависеть от того, насколько далеко украинское командование готово зайти.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что осуществлять логистическую поддержку танков и воинов ВСУ, в частности поставки топлива, пищи и боеприпасов, будет сложнее, если украинские Силы обороны будут дальше продвигаться вглубь России.

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ВСУ тщательно учились комбинированной тактике ударов

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что на Курщине была невероятно впечатляющая операция украинских сил. Они застали россиян врасплох. По его словам, украинские военные очень тщательно учились тактике комбинированных ударов: совместной работы танков, пехоты, ПВО, артиллерии вместе с беспилотниками.

Для меня, как военного, является удивительным то, что до сих пор продолжается это наступление Украины и россияне до сих пор не смогли пойти в контратаку. Это указывает на то, что российские силы очень растянуты, несмотря на то, что в Украине находятся сотни тысяч российских военных. Похоже, что у россиян нет резервов,

– озвучил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Война вышла на первый план

Сейчас тысячи российских беженцев движутся на восток в сторону Москвы и рассказывают, что происходит на приграничных территориях. Британский военный подчеркнул, что даже в российских новостях уже признают, что Украина зашла на российскую территорию.

Обычно война мало что значит для элит в Москве, но сейчас она вышла на первый план. Поэтому я, как и все, очень надеюсь, что наступление поставит Украину в очень сильную позицию, а россиян в крайне слабую,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Украинские войска будут действовать осторожно

Британский военный отметил, что украинские войска будут очень осторожными и точно не перебросят туда слишком много сил с других направлений, где россияне могли бы достичь успехов.

Он отметил, что Путин показал, что командная структура российских войск очень жалкая. В ней все основные решения принимает сам российский диктатор, именно поэтому все происходит слишком медленно, а россияне сейчас оказались в сложной ситуации.

"Украинские силы не захотят продвигаться слишком далеко, они укрепят свои текущие позиции, это усилит Украину в переговорном процессе. Многие люди на Западе были обеспокоены ядерной угрозой со стороны россиян, но относительно этой угрозы не надо беспокоиться, потому что они могли ее использовать ежедневно в течение этих 2,5 лет и этого не сделали, потому что просто не могут", – считает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Военный эксперт подытожил, что сейчас крайне важно, чтобы западные лидеры поддерживали Украину как можно больше, поскольку все союзники хотят, чтобы эта война закончилась быстрее и на условиях, которые смогут удовлетворить украинское правительство и народ.