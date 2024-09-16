Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что украинские войска для предотвращения продвижения врага на Курщине использовали преимущества расположения реки Сейм. Это является ключевым аспектом украинской операции, которая была феноменально спланирована и реализована.

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Серая зона увеличивается

Ситуация в Курской области с первого дня ее проведения характеризовалась тем, что район вблизи Глушково находился фактически в серой зоне. Он был замкнут украинскими войсками с запада и с востока, а также с севера – рекой Сейм, с юга – украинской границей.

Сейчас Россия пытается разблокировать войска, которые там зажаты. Противник начал осуществлять наступательные акции в направлении населенного пункта Снагость, пытаясь прорвать окружение или же огромный котел, размером почти 700 квадратных километров,

– отметил Самусь.

Россияне надеялись, по его словам, что им удастся прорубить там коридор и вывести свои войска, и даже, вероятно, начать зачистку территории от украинских войск.

На самом же деле Украина начала свою операцию в районе населенного пункта Веселое. ВСУ осуществили удары с флангов. Сейчас трудно сказать, как там расположены российские войска, но мы видим, что к востоку от Веселого увеличивается серая зона. Удары во фланги российских войск означают, что Украина теперь снова перехватывает инициативу и бьет российские группы войск, которые пытались разблокировать Глушковский район,

– отметил он.

Хотя точная ситуация в Курской области неизвестна, можно с уверенностью утверждать, что никакой контрнаступательной операции россиян там нет.

Враг пытался нахрапом, относительно небольшими силами создать условия для того, чтобы украинские войска, по замыслу россиян, начали освобождать эту территорию. Вероятно противник снова недооценил украинские войска, а они взяли и ударили во фланг – через Глушковский район,

– пояснил Михаил Самусь.

Обратите внимание! Майор запаса Алексей Гетьман отметил, что в Курской области россияне могут наступать только с севера, ведь на юге, западе и востоке территория находится под контролем ВСУ. Кроме того, все три моста через реку Сейм – взорваны. В то же время враг вынужден продолжать атаковать, потому что должен выполнять приказ Владимира Путина – освободить Курскую область до 1 октября.

Ситуация в Курской области: смотрите на карте