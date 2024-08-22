"Котлов" на Курщине становится больше: какой выход остался у россиян

Российские военные, которые находятся в Глушковском районе Курщины, могут оказаться в "котле". Ведь все мосты через реку Сейм в этом районе уничтожены. Однако противника ждет не один, а несколько "котлов".

Об этом отметил в эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что Глушковский район сейчас зажат между украинскими войсками, рекой Сейм, украинской границей. Говорится ориентировочно об участке площадью 700 километров квадратных. Там находится несколько тысяч россиян.

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Второй "котел" для российских войск

Свитан считает, что выйти оттуда российская группировка все-таки сможет, однако без техники, потому что реку Сейм можно переплыть. Он предположил, что российские войска этим воспользуются и попытаются спастись. Однако ловушка их может ждать в другом месте.

"Есть еще один участок, движение в сторону городов Льгов, Курчатов, Рыльск также будет выводить россиян в "котлы". Сейчас украинские войска уже практически подошли к Рыльску, движение в сторону Льгова закроет еще 300 километров квадратных территории вместе с россиянами, которые там находятся. Там уже немного сложнее география, мостов меньше, оттуда им выйти будет очень сложно", – прогнозирует военный эксперт.

Ближайшую неделю ситуация будет развиваться динамично

Военный эксперт подчеркнул, что развитие событий в Курской области во многом будет зависеть от действий противника. Исходя из поведения Путина, вряд ли российское командование перебросит достаточное количество резервов с восточного фронта, чтобы остановить украинское расширение оперативного плацдарма в районе Курщины.

"Поэтому вероятен и один, и другой "котел". Украина уничтожила одну понтонную переправу противника, возможно, благодаря удару с HIMARS. Сколько бы россияне там не сделали переправ, одного удара достаточно, чтобы их уничтожить. Оптимально это делать, когда по ней движется техника. Думаю, что именно так было во время уничтожения первой переправы, вторая уже наведена, но еще не используется, стоит подождать, когда по ней двинется техника и тогда ударить", – отметил Свитан.

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 21 августа украинские Силы обороны достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курщине. ВСУ разрушают понтонные мосты, используя дроны, а также понтонную инженерную технику.