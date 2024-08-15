Россия не имеет достаточно сил: полковник запаса спрогнозировал, как будут развиваться события на Курщине

Общая группировка российских войск на Курщине могла увеличиться до 9 – 10 тысяч человек. Основные скопления российских военных фиксируются в районе населенного пункта Мартыновка под Суджой. Сейчас их основная задача – перекрыть движение украинских войск в сторону Курска.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, добавив, что сейчас в районе Мартыновки россияне пытаются создать так называемый центр противодействия. Контрнаступление со стороны российской армии на Курщине не прогнозируется.

Смотрите также Рота российских военных сдалась в плен на Курщине

Россия сформировала "солянку" из военных и охранников

Свитан отметил, что операцию в Курской области проводят слаженные украинские войска, которые в течение нескольких месяцев проходили боевую подготовку на Сумщине, ведь ожидали движение россиян в сторону Сум. А со стороны российской группировки, которая собралась на Курщине – различные части военных бригад и даже работники охранных компаний.

Со стороны России там "солянка": начиная от частных охранных предприятий, видимо, еще и парковщиков собрали, заканчивая 810 бригадой морской пехоты, где-то "Ахмат" на подходе. Они пытаются создать "ударный кулак", но его пока не видно, даже системы управления этим сбродом пока не видно,

– отметил Свитан.

Военный эксперт отметил, что у россиян на Курщине нет фортификационных сооружений, а это соответствующим образом влияет на их способность противодействовать продвижению ВСУ вглубь России.

Россия не имеет достаточно сил. Кроме того, у россиян нет там фортификационных сооружений, поэтому посреди поля остановить украинское продвижение им будет сложно, тем более, что ВСУ применяют западную технику, в том числе и авиацию,

– озвучил Свитан.

Проблемы для ВСУ на Курщине

Для контрнаступления собранного количества российских войск стране-агрессору мало, поэтому, по мнению Свитана, оно маловероятное. Однако все-таки в определенной степени реагировать на ситуацию в Курской области россияне будут, потому что вообще махнуть рукой на эти события не могут.

Сейчас там единственная проблема для ВСУ – это FPV-дроны, которые там появились. Как раз туда были переброшены частично с восточного фронта специалисты по запуску этих беспилотников. Кроме того, у россиян есть авиационный компонент, но Украина пытается всему этому противодействовать, тоже имея и такие дроны, и авиацию, и средства РЭБ,

– заверил Свитан.

Из-за событий на Курщине в России начали предлагать людям рыть окопы в этой области. На сайтах по поиску работы появились соответствующие вакансии. Обещают за это от 1600 до 4000 долларов, трехразовое питание, проезд, рабочую одежду и инструментарий.