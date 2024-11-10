Было затишье перед бурей, – в ВСУ о новой волне наступления на Курщине

Россияне усилили штурмовые действия на Курском направлении. Противник использует тактики обхода и вклинивания. Также россияне идут в лобовые атаки.

Россияне активизировались на 3 – 4 участках на Курщине, передает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-офицера 47-й отдельной механизированной бригады Анастасии Блыщык для телемарафона.

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Пошли ли россияне в новое наступление

По словам военной, 47-я отдельная механизированная бригада продолжает активно работать на территории врага. До этого наблюдалось определенное затишье перед бурей. На это влияли и погодные условия, ведь дождь, грязь, шквальный ветер и туман точно не способствовали штурмовым действиям. Также не активно работали ни наши, ни вражеские беспилотники.

Сейчас фиксируется активность россиян. Если раньше они преимущественно использовали автомобильную технику, то сейчас уже БМП, БТР, танки. Противник прибегает к тактике обходных манер. Также оккупанты пытаются вклиниваться между стыками бригад. На некоторых участках они пробовали идти в лобовой штурм, однако успеха не имели.

Участие в боях северокорейцев замечено еще не было.

Как сообщают СМИ, Кремль собрал группировку в 50 тысяч солдат, среди которых и северокорейцы, и готовится к новому наступлению на Курщине.