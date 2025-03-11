Такого фиаско у россиян не было очень давно: как на Курщине провалилась операция "труба"

Ситуация на Курском направлении сложная. Враг применяет различные методы. В частности, россияне залезли в газопровод примерно 12 километров, чтобы зайти в тыл ВСУ в районе Суджи. Диаметр одной трубы составляет 1,4 метра.

Однако там остался метан, также 80% этих оккупантов было ликвидировано украинской артиллерией. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Феерический провал врага

Кирилл Сазонов отметил, что захватчики не учли, что в трубе остался метан. Не все дисциплинированно носят маски, поэтому часть просто задохнулась.

Примерно 100 оккупантов прошли по газопроводу на территорию, которую контролирует украинская армия. Там их ждала наша артиллерия. Вражеская группировка успела разделиться на две равные группы, чтобы подвинуться дальше, зайти в тыл ВСУ. Однако артиллерия накрыла их и трубу сразу. Их засыпало, и деваться им было некуда.

По оценкам наших пилотов, 80% россиян очень быстро были ликвидированы. Тех, кто остался – вылавливают. Часть – берут в плен.

Но была уничтожена фактически вся группировка, зашедшая сюда. Сколько они потеряли в трубе, пока шли – неизвестно, но тоже много. Это феерический провал. Такого фиаско у них не было очень давно,

– подчеркнул военнослужащий ВСУ.

К слову, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак напомнил, что россияне в Донецкой области использовали инфраструктуру в виде трубопроводов, в частности, коллекторов, чтобы таким образом заходить вглубь украинских позиций. На Курщине противник пытался реализовать такой же сценарий, но операция "труба" провалилась.