После громких ударов ВСУ: как движется фронт на Курском направлении

На Курском направлении украинские защитники совершили несколько атак по местам размещения российских военных. В частности, наши бойцы нанесли удар по объекту в Льгове.

На кадрах с того места можно заметить транспорт оккупантов. Военный аналитик Ян Матвеев отметил 24 каналу, что это свидетельствует о том, что на момент удара там могли быть россияне.

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"Сообщали, что там находились российские военные. Самих военных не видно на кадрах, которые распространяют. Но есть минимум 2 машины – грузовик с пометкой Z и УАЗ, который указывает на то, что там в это время могли быть военные", – предположил он.

Обратите внимание! Во Льгове в Курской области России вечером 30 декабря был прилет по месту скопления российских военных. Вероятно, там мог погибнуть командир 52 полка дальней авиации в Шайкове полковник Алег Тимошин.

До этого ВСУ били по бункеру и еще по одному размещению врага на Курщине. Пострадала 810-я бригада морской пехоты.

Бои в Курской области

Ян Матвеев отметил, что сейчас российские военные действуют в Курской области с двух сторон. С северо-запада вместе с военными КНДР в районе села Кругленькое они смогли продвинуться в середине декабря. ВСУ провели контратаку и выбили врага из Кругленького. В частности, и северокорейцев.

В то же время продолжается наступление на Суджу с юго-востока. Был бой в селе Махновка. Оттуда не публиковалось кадров с российскими военными, поэтому, очевидно, они не смогли зайти в этот населенный пункт. Однако это достаточно близко к Судже, примерно 3 – 4 километра.

Не совсем понятно, что там в селе Черкасская Конопелька. Потому что там российские военные, десантники вывешивали свой флаг, но делали это неуверенно и непонятно. Под контролем российских военных развалины этого села, или нет,

– сказал военный аналитик.

Также захватчики пытаются продвинуться с юго-востока. Однако серьезно сократить Курский плацдарм российской армии не удается несмотря на все усилия и присутствие военных КНДР.