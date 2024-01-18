На левобережье Херсонщины сейчас очень сложный театр боевых действий. В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов рассказал о ситуации на левом берегу Днепра. Он предположил, возможна ли там высадка российского десанта.

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Ключевая проблема ВСУ

Реку Днепр можно использовать как транспортную артерию для перебрасывания на левобережье Херсонской области личного состава по воде. Также там нет сплошной линии фронта, а только плацдармы, удерживающие наши войска.

Варианты высадки вражеского десанта не исключаются,

– отметил Жданов.

Он отметил, что несколько суток назад оккупанты пытались на один из островов высадить десант. К счастью, украинские защитники вовремя обнаружили и уничтожили его.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины контролируют плацдармы на левом берегу и пытаются расширить боевой потенциал.

"Единственное, что нас сдерживает – невозможность перебрасывания тяжелой техники. Наша морская пехота фактически в пешем порядке с минимальным оснащением и вооружением ведет боевые действия для удержания этих плацдармов. Несмотря на это, мы имеем успех против танков и бронетехники врага", – добавил военный эксперт.

При каких условиях удастся переправить технику на левый берег

Как отметил Жданов, пока у Сил обороны будут сложности с перебрасыванием техники на левый берег Днепра, но есть перспектива того, что наши военные все же смогут хотя бы в одном или нескольких местах расширить плацдарм глубже 10 километров. Это необходимо, для того чтобы снять часть артиллерии врага, которая может обстреливать реку Днепр.

Тогда будет возможность сначала паромной переправой перебрасывать тяжелую технику, а в перспективе, когда плацдарм будет расширен на более чем 20 километров, возможен возведение понтонных мостов через Днепр.

– сказал военный эксперт.

По его словам, главная проблема – это глубина плацдарма для того, чтобы отодвинуть артиллерию врага на безопасные расстояния.

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