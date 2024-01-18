На лівобережжі Херсонщини нині дуже складний театр бойових дій. В етері 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на лівому березі Дніпра. Він припустив, чи можлива там висадка російського десанту.

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Ключова проблема ЗСУ

Річку Дніпро можна використовувати як транспортну артерію для перекидання на лівобережжя Херсонщини особового складу по воді. Також там немає суцільної лінії фронту, а лише плацдарми, які утримують наші війська.

Варіанти висадки ворожого десанту не виключаються,

– зазначив Жданов.

Він зауважив, що декілька діб тому окупанти намагалися на один з островів висадити десант. На щастя, українські захисники своєчасно виявили й знищили його.

Наразі Збройні Сили України контролюють плацдарми на лівому березі й намагаються розширити бойовий потенціал.

"Єдине, що нас стримує – неможливість перекидання важкої техніки. Наша морська піхота фактично в пішому порядку з мінімальним оснащенням і озброєнням веде бойові дії для утримання цих плацдармів. Попри це, ми маємо успіх проти танків й бронетехніки ворога", – додав військовий експерт.

За яких умов вдасться переправити техніку на лівий берег

Як наголосив Жданов, поки що в Сил оборони будуть складнощі з перекиданням техніки на лівий берег Дніпра, але є перспектива того, що наші військові все ж таки зможуть хоча б в одному чи декількох місцях розширити плацдарм глибше 10 кілометрів. Це необхідно для того, щоб зняти частину артилерії ворога, яка може обстрілювати річку Дніпро.

Тоді буде можливість спочатку поромною переправою перекидати важку техніку, а в перспективі, коли плацдарм буде розширено на понад 20 кілометрів, можливе зведення понтонних мостів через Дніпро,

– мовив військовий експерт.

За його словами, головна проблема – це глибина плацдарму для того, щоби відсунути артилерію ворога на безпечні відстані.

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