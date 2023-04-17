Есть 2 пути, – военный сказал, какие есть задачи у россиян в Кременной

Российские оккупанты безуспешно делают попытки наступать на Лиманском направлении. Есть 2 пути, по которым захватчики могут выйти на город Лиман.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, даже если россияне пойдут в наступление, то понесут огромные потери.

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Оккупанты могут выйти из Кременной на Лиман

Дорошенко отметил, что пока россияне не наступают на город Лиман, но сконцентрировали в лесах в этом направлении большое количество пехоты. Он объяснил, что оккупанты могут наступать двумя путями :

По дороге от Кременной до Лимана через Заречное и Торское; Из лесов.

В лесах болотистая местность. Также заминировано как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. А еще в лесах свои особенности ведения боевых действий. Путь к Лиману очень тернистый и сложный,

– объяснил он.

Офицер Нацгвардии подчеркнул, что даже если захватчики пойдут в наступление на Лиман, то понесут огромные потери. Сейчас ВСУ не наблюдают подготовку врага к наступлению на этом направлении.

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