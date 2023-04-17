Есть 2 пути, – военный сказал, какие есть задачи у россиян в Кременной
Российские оккупанты безуспешно делают попытки наступать на Лиманском направлении. Есть 2 пути, по которым захватчики могут выйти на город Лиман.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, даже если россияне пойдут в наступление, то понесут огромные потери.
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Оккупанты могут выйти из Кременной на Лиман
Дорошенко отметил, что пока россияне не наступают на город Лиман, но сконцентрировали в лесах в этом направлении большое количество пехоты. Он объяснил, что оккупанты могут наступать двумя путями :
- По дороге от Кременной до Лимана через Заречное и Торское;
- Из лесов.
В лесах болотистая местность. Также заминировано как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. А еще в лесах свои особенности ведения боевых действий. Путь к Лиману очень тернистый и сложный,
– объяснил он.
Офицер Нацгвардии подчеркнул, что даже если захватчики пойдут в наступление на Лиман, то понесут огромные потери. Сейчас ВСУ не наблюдают подготовку врага к наступлению на этом направлении.
Что происходит на фронте: последние новости
- Основные силы оккупанты сосредоточивают на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта наши военные отразили более 60 атак врага.
- На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе севернее населенного пункта Григоровка и неподалеку от Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Спорное и Торское в Донецкой области.
- За минувшие сутки ВСУ нанесли 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и зенитно-ракетному комплексу оккупантов. Также наши защитники уничтожили 4 вражеских БПЛА – 2 типа "Орлан-10", 1 разведывательный "Элерон" и 1 дрон-камикадзе "Ланцет".
- Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, район сосредоточения живой силы, склад горюче-смазочных материалов и 2 склада боеприпасов захватчиков.