Оккупанты перегруппировываются: в ВСУ назвали задачу врага на Лимано-Купянском направлении

Уже больше месяца российские оккупанты проводят активные боевые действия на Лимано-Купянском направлении. Враг готовился в течение предыдущих трех месяцев, укреплял фортификационные сооружения, инженерные заграждения, подтягивал резервы.

Захватчики имеют главную цель – снова захватить город Купянск. Об этом 24 Каналу рассказал начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

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Количество атак выросло

Владимир Фитьо отметил, что захватчики не оставляют попытки атаковать на Лимано-Купянском направлении. Основная цель врага на этом направлении – повторная оккупация Купянска, через который во время оккупации осуществлялось логистическое снабжение российских войск.

За минувшие сутки на этом направлении ВСУ отбили 13 атак. Враг наносил 12 авиаударов вертолетами огневой поддержки, штурмовой, бомбардировочной авиацией. Также оккупанты запускали управляемые авиабомбы, 12 дронов-камикадзе.

На Лимано-Купянском направлении произошло в общей сложности 808 обстрелов. Количество обстрелов по сравнению с прошлыми и позапрошлыми сутками значительно увеличилось,

– сообщил он.

ВСУ на Лимано-Купянском направлении уничтожили 198 оккупантов и 48 единиц вражеской техники. В частности, 8 танков и 4 боевых бронированных машин.

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Оккупанты не отказываются от намерений

Как отметил начальник службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ, в 2022 году во время контрнаступления в Харьковской области наши защитники выгнали оккупантов из Купянска. Кроме того, россиянам нужен хоть какой-то успех на фронте, поэтому они пытаются прощупать украинскую оборону.

На Лимано-Купянском направлении сейчас они перегруппировываются. Соответственно, мы видим, что они не отказываются от своих намерений и на этом направлении тоже будут продолжать свои активные действия,

– подчеркнул Фитьо.

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