Ситуация на Лиманском направлении: воин ВСУ рассказал о методах россиян
Российские оккупанты пытаются "вгрызаться" в каждую позицию в Серебрянском лесничестве возле Кременной. Некоторые позиции ВСУ расположены в 100 метрах от врага. Последние несколько недель захватчики используют артиллерию и пытаются атаковать отдельные позиции группами из 7 – 10 оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, по-прежнему оккупанты находятся в лесу с нескольких сторон.
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"Враг пытается "вгрызаться" в каждую позицию в Серебрянском лесничестве, потому что с россиянами нас разделяет 100 метров на отдельных позициях. Оккупанты последние несколько недель на отдельных позициях работают артиллерией, пытается атаковать группами из 7 – 10 человек", – сказал он.
Ситуация возле Кременной
Дорошенко отметил, что возле Кременной оккупанты применяют минометы, танки, артиллерию, танки, авиацию.
В последнюю неделю никаких химических веществ не сбрасывали. Также в последнюю неделю не было попыток поджечь лес. Враг по-прежнему находится с нескольких сторон в лесу,
– рассказал военный.
У трассы Кременная – Лиман враг стоит в нескольких километрах от Торского. Россияне пытаются прорваться через Торское и Заречное, чтобы открыть дорогу на Лиман. ВСУ обороняются. Ситуация трудная, но контролируемая.
Дорошенко о ситуации на Лиманском направлении: смотрите видео
Что происходит на фронте: последние новости
- Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только за прошедшие сутки там произошло 36 боевых столкновений.
- В частности, на Лиманском направлении Россия напрасно наступала в районе западнее Дибровы и восточнее Веселого Луганской области. Россияне из авиации ударили в районах Белогоровки Луганской области, Тернов и Спорного – Донецкой.
- Под атакой артиллерии оказались населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое и Раздолевка Донецкой области.
- Силы обороны продолжают вести наступательные операции в Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут меры контрбатарейной борьбы.
- Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также наши защитники уничтожили 3 ударных дрона противника типа "Шахед-136" и 6 разведывательных дронов оперативно-тактического уровня.