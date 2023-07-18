Ситуация на Лиманском направлении: воин ВСУ рассказал о методах россиян

Российские оккупанты пытаются "вгрызаться" в каждую позицию в Серебрянском лесничестве возле Кременной. Некоторые позиции ВСУ расположены в 100 метрах от врага. Последние несколько недель захватчики используют артиллерию и пытаются атаковать отдельные позиции группами из 7 – 10 оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер Национальной гвардии Александр Дорошенко. По его словам, по-прежнему оккупанты находятся в лесу с нескольких сторон.

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"Враг пытается "вгрызаться" в каждую позицию в Серебрянском лесничестве, потому что с россиянами нас разделяет 100 метров на отдельных позициях. Оккупанты последние несколько недель на отдельных позициях работают артиллерией, пытается атаковать группами из 7 – 10 человек", – сказал он.

Ситуация возле Кременной

Дорошенко отметил, что возле Кременной оккупанты применяют минометы, танки, артиллерию, танки, авиацию.

В последнюю неделю никаких химических веществ не сбрасывали. Также в последнюю неделю не было попыток поджечь лес. Враг по-прежнему находится с нескольких сторон в лесу,

– рассказал военный.

У трассы Кременная – Лиман враг стоит в нескольких километрах от Торского. Россияне пытаются прорваться через Торское и Заречное, чтобы открыть дорогу на Лиман. ВСУ обороняются. Ситуация трудная, но контролируемая.

Дорошенко о ситуации на Лиманском направлении: смотрите видео

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