Про це 24 Каналу розповів офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко. За його словами, як і раніше, окупанти перебувають у лісі з декількох сторін.

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"Ворог намагається "вгризатися" у кожну позицію у Серебрянському лісництві, бо з росіянами нас розділяє 100 метрів на окремих позиціях. Окупанти останні декілька тижнів на окремих позиціях працюють артилерією, намагається атакувати групами з 7 – 10 людей", – сказав він.

Ситуація біля Кремінної

Дорошенко зазначив, що біля Кремінної окупанти застосовують міномети, танки, артилерію, танки, авіацію.

В останній тиждень ніяких хімічних речовин не скидали. Також останній тиждень не було спроб підпалити ліс. Ворог, як і раніше, перебуває з декількох сторін у лісі,

– розповів військовий.

Біля траси Кремінна – Лиман ворог стоїть за декілька кілометрів від Торського. Росіяни роблять спроби прорватись через Торське та Зарічне, щоб відкрити дорогу на Лиман. ЗСУ обороняються. Ситуація важка, але контрольована.

Дорошенко про ситуацію на Лиманському напрямку: дивіться відео

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