Несут потери, наступают жестоко и закрепляются, – Гайдай о Лисичанске

Россияне постоянно обстреливают Лисичанск: враги сейчас закрепляются в городе. У войск агрессора большие потери, однако они упорно продвигаются вперед.

Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что россияне бросили на Лисичанск, видимо, все силы и атакуют город с непонятной жестокой тактикой.

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Админздания уничтожены до основания

Так, если в Северодонецке за месяц уличных боев остались уцелевшие дома и админздания, то в Лисичанске в течение короткого промежутка времени те же админздания уничтожены до основания,

– сказал председатель ОВА.

Наступает большое количество русских военных с большим количеством оружия. И это – несмотря на потерю врагами нескольких складов с боеприпасами. В настоящее время силы агрессора закрепляются в Лисичанске, а также в Вернекаменке.

В Лисичанске горят магазины и жилые дома

За минувшие сутки спасатели тушили пожары в многоэтажках, частных усадьбах, магазине и торговом центре. Была ранена женщина, ее доставили в больницу Днепропетровщины. Также от вражеских обстрелов пострадали Золотаровка и Белогоровка. У последней ВСУ отразили наступление.

Смотрите фото с Лисичанска / Фото Сергея Гайдая:

Враг закрепляется в Лисичанске: последние новости

В Генштабе подтвердили, что россияне действительно закрепляются в Лисичанске. Также враг вел наступление близ Белогоровки, но вынужден был отойти.

Россияне уже сообщали о якобы "взятии" Лисичанска, однако в Нацгвардии это опровергли.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, именно в Лисичанске сейчас – главный "театр боевых действий" на Востоке.

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