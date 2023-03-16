Россия накапливает силы на линии Кременная – Сватово: у врага есть проблема с "живым мясом"
По данным Института изучения войны, украинские военные провели успешную контратаку вблизи Сватового в Луганской области. Именно на линии фронта Кременная – Сватово – Троицкое оккупанты накапливают большое количество сил и средств.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, особенно враждебное накопление ресурсов касается линии Кременная – Сватово. При этом у россиян есть проблема.
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"Российские оккупанты должны иметь определенный ресурс для наступательных действий, которые будут использовать в первой линии. То есть, мягко говоря, "живое мясо", – заявил он.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что в Бахмуте "живым мясом" была ЧВК "Вагнер".
"Взятие Соледара происходило только ресурсом зеков, используемых в "мясорубке" именно как "мясо", – рассказал Коваленко.
Где враг накапливает ресурсы: смотрите видео
Новое "живое мясо"
По его мнению, ситуация вблизи Сватового и Кременной несколько иная. Мол, россияне пытаются накапливать ресурсы для наступления в направлении Купянска и Лимана.
Но в ближайшее время они будут использоваться как "живое мясо" барсов. "БАРС" – это российские добровольцы, боевой армейский резерв страны,
– заметил он.
Александр Коваленко добавил, что набор в такой резерв Россия начала с 2021 года.
"И именно сейчас на этом направлении их будут использовать как возле Соледара использовали ЧВК "Вагнер". То есть такая первая линия "живого мяса", – подчеркнул он.
Коваленко предполагает, что основная фаза наступления россиян по этой линии может начаться примерно в конце марта.
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- Россияне имеют колоссальные потери в российско-украинской войне. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1040 оккупантов.
- За 15 марта авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам скопления техники и живой силы врага. ВСУ сбили вражеский самолет и 13 российских беспилотников. Результативно также отработали подразделения артиллерии и ракетных войск.
- По данным Генштаба, Россия пытается наступать на 5 направлениях. Говорится о Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.