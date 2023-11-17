Откровенный шантаж: оккупанты коварно угрожают отбирать жилье у людей на Луганщине

Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию на временно оккупированных территориях Луганщины. Захватчики перешли к откровенному шантажу.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, заметив, что в начале полномасштабной войны оккупанты пытались стимулировать людей брать российский паспорт. Обещали разные соцвыплаты, пенсии и т.д. Сейчас все по-другому.

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Теперь сильно шантажируют

Как отметил Гайдай, уже бывали случаи, когда человек не мог получить порцию инсулина или процедуру гемодиализа, потому что у него не было российского паспорта. Также оккупанты угрожали депортировать людей из Луганщины.

Сейчас перешли к крайним мерам. Говорят, если нет этой бумажки, будут депортировать людей из Луганской области. Это касается не мужчин, ведь их просто будут забирать на фронт, а – женщин, пожилых людей, детей,

– заметил Гайдай.

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В первую очередь оккупанты будут вывозить тех людей, кто проживает в интересующих их домах или квартирах. Скорее всего, людей депортируют на территорию России. А сами помещения захватчики будут перепродавать.

Скорее всего, будут вывозить в сторону России. Представьте, что там могут сделать с человеком, если у него нет документов или только украинский паспорт. Чтобы выехать за пределы России в Европу, нужно примерно 300 евро на билеты. Когда человек не может заплатить такие деньги, то тяжелая ситуация будет,

– сказал Гайдай.

Какая ситуация в Луганской области: коротко

Украинская разведка подтвердила информацию, что в Луганске ликвидировали коллаборанта Михаила Филипоненко. Его машина взорвалась.

Также в ГУР подтвердили, что оккупанты пытаются мобилизовать население на временно оккупированных территориях Украины. Худшая ситуация сейчас – на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты жалуются российским пропагандистам, что на Луганщине преуспевает деятельность партизанского движения. Захватчиков неоднократно "угощали" отравленной пищей, энергетиками с серой и т.д.