В Луганской области оккупанты принудительно выдают детям российское гражданство
Источник:Луганская ОВА
В Луганской области оккупанты продолжают творить беспорядок. Так, они уже начали принудительно давать детям российское гражданство.
Таким образом, захватчики пытаются усилить собственную пропаганду. Кстати, ранее стало известно, что Кадыров похищает луганских детей, чтобы воспитывать убийц.
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Как оккупанты принудительно выдают детям российское гражданство
Так, в Луганской области ввели порядок подачи заявления о признании ребенка, проживающего на оккупированной территории и не достигшего возраста 14 лет, гражданином России. Для этого родителям нужно иметь российский паспорт.
Конечно, можно его и не получать и сразу попасть под сокращение на работе или под отказ в социальных выплатах. Времени на размышления оккупанты не оставляют,
– отметили в Луганской ОВА.
Что происходит на Луганщине: последние новости
- Недавно ВСУ атаковали оккупантов в районе села Половинкино, что в Старобельском районе. Сейчас в Луганской области гражданские больницы забиты ранеными врагами.
- Военный эксперт Петр Черник убежден, что оккупанты так уцепились за Бахмут потому, что он для них играет символическую роль.
- Сейчас в направлении Сватово – Кременная идут активные боевые действия. Россияне перекидывают в Луганскую область свежие силы.
- Оккупант, находящийся вблизи Кременной, пожаловался жене на нелепые приказы руководства. По его словам, подразделение россиян обречено, но командование не хочет отступать.
- Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что оккупанты в Луганской области не разгружают снаряды ближе, чем за 100 километров до линии фронта.