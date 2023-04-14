Россияне бросают все силы: Гайдай назвал направления тяжелых боев на Луганщине

Ситуация в Луганской области остается стабильно напряженной. Самые тяжелые бои ведутся здесь на двух направлениях.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Он отметил, что, несмотря на давление врага, украинские силы обороны полностью контролируют ситуацию.

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Не осталось ни одного здания

Россияне бросают все свои силы и резервы на Кременную – дроны-камикадзе, дроны, сбрасывающие боеприпасы, тяжелую технику, артиллерию. Так они пытаются продавить оборону украинских сил.

А второе самое тяжелое направление – Белогоровка. Когда-то это была цветущее село, а сейчас – только территория с таким названием, ведь там не осталось ни одного здания,

– сообщил собеседник.

Сергей Гайдай о тяжелой ситуации в Луганской области: смотрите видео

Белогоровку враг постоянно обстреливает, пытаясь штурмовать село с разных сторон

"Но, несмотря на все трудности, украинские защитники крепко держат оборону. Никаких прорывов со стороны российских оккупационных войск нет", - подчеркнул Сергей Гайдай.

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