Штурмуют пехотой и советским дрантям: в ОТГ "Луганск" рассказали об атаках россиян на Востоке

Российские захватчики на востоке Украины не меняют свою тактику. Оккупанты не прекращают атаковать малыми группами пехоты, время от времени привлекая старую советскую бронетехнику.

Такую информацию в эфире марафона "Суспільне Новини" рассказала пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова, передает 24 Канал.

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Россияне на Востоке применяют тактику малых групп пехоты

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" сообщила, что россияне осуществляют непрерывные штурмы с использованием 3 – 4 военнослужащих, пытаясь выявить слабые места обороны ВСУ. Кроме этого, противников иногда использует технику.

Впрочем, несмотря на подобные попытки Вооруженные Силы Украины успешно сдерживают врага на этом участке фронта. Захватчики также продолжают использовать преимущественно старые советские танки и бронемашины, накопленные еще во времена СССР.

Россияне до сих пор используют советскую технику преимущественно. Ее у них много. За время советского союза они успели накопить очень много техники и сейчас мы видим, что они ее активно используют,

– говорит Бобовникова.

По ее словам, оккупанты регулярно присылают новых солдат на позиции, таким образом восстанавливая потери. Часть российских захватчиков, понимая обреченность, пытается сдаться в плен. В то же время моральный дух у них остается низким.

"Противник сдается в плен очень радостно, вообще у них очень низкий моральный дух и мы постоянно фиксируем случаи дезертирства с их позиций. У них нет мотивации, они пришли сюда за деньги. Их дело здесь или быстро умереть безболезненно, или просто убежать с позиций", – резюмирует она.