Таку інформацію в етері марафону "Суспільне Новини" розповіла речниця Оперативно-тактичного угрупування "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, передає 24 Канал.

Дивіться також Будують тунелі, аби підривати фортифікації ЗСУ: у "Хартії" розкрили тактику ворога на Харківщині

Росіяни на Сході застосовують тактику малих груп піхоти

Речниця ОТУ "Луганськ" повідомила, що росіяни здійснюють безперервні штурми з використанням 3 – 4 військовослужбовців, намагаючись виявити слабкі місця оборони ЗСУ. Крім цього, противників іноді використовує техніку.

Втім, попри подібні спроби Збройні Сили України успішно стримують ворога на цій ділянці фронту. Загарбники також продовжують використовувати переважно старі радянські танки та бронемашини, накопичені ще за часів СРСР.

Росіяни досі використовують радянську техніку переважно. Її у них багато. За час радянського союзу вони встигли накопичити дуже багато техніки і зараз ми бачимо, що вони її активно використовують,

– каже Бобовнікова.

За її словами, окупанти регулярно надсилають нових солдатів на позиції, таким чином відновлюючи втрати. Частина російських загарбників, розуміючи приреченість, намагається здатися в полон. Водночас моральний дух у них залишається низьким.

"Противник здається в полон дуже радо, взагалі у них дуже низький моральний дух і ми постійно фіксуємо випадки дезертирства з їхніх позицій. У них немає мотивації, вони прийшли сюди за гроші. Їхня справа тут або швидко вмерти безболісно, або просто втекти з позицій", – резюмує вона.