Мы знаем почти всех, помогает движение сопротивления и гражданские, – Андрющенко о коллаборантах в Мариуполе
Украинские спецслужбы активно работают над обнаружением коллаборантов в Мариуполе. Очень помогают гражданские жители и движение сопротивления.
Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, уже есть огромный объем данных по коллаборантам в Мариуполе. Всю информацию прорабатывают украинские спецслужбы и полиция.
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Коллаборанты не уйдут от наказания
Как подчеркивает Андрющенко, жители Мариуполя искренне желают, чтобы все оккупанты, отобравшие у них дом, были наказаны.
Мы знаем почти всех коллаборантов. Помогают и гражданские, и движение сопротивления. Все мы сотрудничаем с СБУ и полицией. Есть большой массив данных, чтобы никто не избежал наказания. Самая большая мотивация мариупольцев – отплатить предателям,
– подчеркнул Андрющенко.
Он подчеркнул – со временем все коллаборанты получат свое наказание. Мариупольцы сейчас борются за собственный дом и за возмездие всем предателям, разрушившим город.
Мы знаем почти всех – Андрющенко о коллаборантах в Мариуполе: смотрите видео
Что происходит в Мариуполе: коротко
- Российские оккупанты продолжают рассказывать бред, как "улучшилась" жизнь на оккупированных территориях. Однако в том же Мариуполе у местных нет элементарных вещей для быта. В городе повсюду огромные очереди.
- Как ранее сообщал Андрющенко, сейчас около 10% жителей города доверяют российским оккупантам. Показатели были такими же массированными бомбардировками и окружением города.
- После "хлопка" на Крымском мосту российские захватчики начали перевозить больше техники через Мариуполь. Там они обустроили тренировочные базы и полигоны для мобилизованных.
- Оккупанты не успевают подготовить город к зиме. У них нет оборудования и возможностей возобновить централизованное теплоснабжение большинства Мариуполя.