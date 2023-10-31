Точно не техника: что оккупанты перевозят на кораблях в мариупольский порт

В порт Мариуполя снова прибыло морское судно из России, которое прикрывали авиацией. Есть только догадки, что именно перевозили оккупанты.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что пока точно неизвестно, что именно оккупанты перевозили на морском судне.

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Какие есть версии

Как отметил Андрющенко, вероятнее всего, там не перевозили военную технику и оружие. Преимущественно ее трудно разгрузить и перевозить сложно. Технику не утаишь по вагонам. Для ее перевозки требуется специальная платформа.

А вот ящики с боекомплектом. Это может быть. Представьте, что такое 10 – 20 тысяч тонн боекомплекта. Пули, снаряды и любое другое. Спокойно себе перетащат из порта в Волновахе. Это займет сутки, если нормально все сделать,

– предположил Андрющенко.

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Также оккупанты сейчас усиленно устанавливают связь для нужд фронта. Это – габаритные "глушилки", похожие на вышки мобильных операторов. Можно предположить, что они тоже перевозили их на морском судне.

На самом деле, там реально было многое перевезти. Но пока нет точной информации.

Много вещей. Есть много вариантов. Связь, инженерные материалы, РЭБы. Все, что угодно, и все, что ценно для россиян,

– отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: коротко