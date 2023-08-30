Это предвестники "хлопков", – Андрющенко о новых взрывах в Мариуполе

Над временно оккупированным Мариуполем внезапно 30 августа сработали системы ПВО. Местные жители слышали взрывы.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что никаких поражений военных объектов оккупантов в городе не было. Но, вероятнее всего, эти добрые беспилотники могли лететь куда-нибудь на территорию России.

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Эти "хлопки" не должны были посетить Мариуполь. Ведь цели были достаточно высоко.

ПВО поражало объекты, которые летели очень высоко. Поэтому это точно не те "хлопки", которые должны были посетить Мариуполь. Думаю, что это были беспилотники, летевшие к военной инфраструктуре России где-то на побережье Азовского моря,

– заметил Андрющенко.

Вполне возможно, что это были разведывательные беспилотники, наблюдавшие за ситуацией. В любом случае появление таких объектов – "предвестник хлопков". Также оккупанты продемонстрировали точки размещения их ЗРК в Мариуполе, что тоже является полезной информацией.

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Кроме того, оккупанты намерены провести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. Место расположения штаба партии "Единая Россия" в Мариуполе уже давно известно. Однако оно расположено в помещении школы, возле которого есть одна из главных больниц города и жилая застройка.

Поэтому рисков относительно больших "хлопков" тут многовато. Но коллаборанты все равно еще получат возмездие за свои действия.

Ситуация в Мариуполе: коротко