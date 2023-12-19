Готовят пропагандистов с детского возраста: как оккупанты влияют на сознание жителей Мариуполя
Оккупанты создали ужасные условия жизни людям на оккупированных территориях. В частности, в Мариуполе они страдают из-за отсутствия отопления и света. Также ощущают репрессии оккупационных властей и тотальное влияние российской пропаганды.
Россияне прежде всего стремятся завоевать разум детей и подростков на оккупированных территориях. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, добавив, что самое молодое поколение оккупанты "обрабатывают" мощнее всего.
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Отправляют детей на обучение
В оккупированном Мариуполе россияне сконцентрировались исключительно на детях. Сейчас прокатилась волна мероприятий в рамках так называемой "юнармии" (молодежная милитарная организация, основанная минобороны России – 24 Канал) – что-то типа "дня погибшего военкора". И "юнармия" ходила по улицам и школам с портретами.
Сейчас россияне пошли дальше – в Санкт-Петербурге и Москве они запускают медийную школу по обучению детей с оккупированных территорий, а именно из Донецкой области. Уже поехали туда на учебу первые дети.
"Россияне начинают готовить пропагандистов с детского возраста. В частности, обещают им участие в программах российских государственных каналах. Конечно, это будут встречи с российскими пропагандистами вроде Владимира Соловьева", – отметил советник городского головы Мариуполя.
Эффективный способ введения пропаганды
Приближается Новый год, и оккупационные власти анонсировали, что из Мариуполя повезут детей на автобусах в Москву и Санкт-Петербург на новогодние праздники.
Это очень эффективное ведение пропаганды, потому что именно через детей оккупанты влияют на сознание взрослых.
"Дети приходят домой и рассказывают родителям. А у взрослых, даже проукраинских, толеризируется отношение, ведь они понимают, что при условии, что ребенка все равно нужно куда-то отправлять, Москва, Санкт-Петербург или другой регион России, все равно лучше, чем Мариуполь", – объяснил Петр Андрющенко.
Что происходит в Мариуполе
- В оккупированном городе постоянно проходят зачистки. Для этого россияне закрывают въезд и выезд в населенные пункты, а затем проверяют людей на улицах. В частности, обыскивают жилье, допрашивают местных жителей, проверяют гаджеты.
- Ужасные условия в Мариуполе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Приблизительно 50% домов в городе, куда есть возможность предоставить тепло, остаются без отопления. Оккупанты пытаются решить проблему с помощью обогревателей. Однако их включение приводит к перенапряжению в системе, в результате чего местные жители остаются без света.
- В то же время россияне продолжают сооружать оборонные линии в Мариуполе и укреплять рубежи. Кроме того, оккупанты минируют мосты, и рядом с каждым из них располагают незначительную базу охраняющих его захватчиков.