Мигрантов почти нет: какое количество россиян скоро будет населять оккупированный Мариуполь

Россиян во временно оккупированном Мариуполе становится все меньше. Там еще остается до 100 тысяч украинцев. Тенденция замещения прошла, поэтому мигрантов почти нет.

Поэтому у захватчиков большие проблемы со строительством в Мариуполе. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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"Тенденция замещения прошла. Мигрантов уже почти нет. Там из-за этого у них большие проблемы со строительством. Даже, то, что финансируется. Оно продолжается, потому что очень много ипотечного строительства в городе", – сказал он.

Все оккупанты не смогут продать. На конец 2025 года ожидается, что в Мариуполе будет ориентировочно 120 – 150 тысяч гражданских россиян, а количество мариупольцев будет от 100 тысяч идти в сторону уменьшения.

Не из-за эвакуации. Это тоже, но это не так значительно сейчас влияет. А больше из-за того, что у нас 65 тысяч пенсионеров. К сожалению, они в тех условиях не смогут выживать нормально. Учитывая то, что сейчас россияне еще пересчитывают пенсии, идут в сторону значительного уменьшения,

– объяснил Андрющенко.

В начале оккупации Мариуполя российские пенсии были выше украинских. Сейчас идет процесс перерасчета. На конец 2025 года 70% наших пенсионеров будут получать меньшую российскую пенсию, или здесь такую, которая равна украинской. Это значительно ухудшает их состояние жизни.