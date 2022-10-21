В Мариуполе постоянно подмечают движение российской техники и "мобиков": что и куда везут

После взрывов на Крымском мосту россияне начали активнее перевозить технику через Мариуполь. Кроме того, в городе обустроили полигоны и тренировочные базы для мобилизованных.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Ранее сообщалось о том, как россияне будут скрываться от ВСУ.

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В Мариуполе постоянное движение российской техники

Андрющенко отметил, что после взрывов на Крымском мосту динамика движения российской техники через Мариуполь не спадает. Есть приятные перемещения, в частности, как на ремонт везут бронетехнику, танки и БМП, очевидно, после того, как над ними поработали ВСУ. Очень большое движение техники и живой силы. В частности, мобилизованные ночуют в Мариуполе и вблизи города.

Под Мариуполем, кроме того, обустроен полигон, где их тренируют каждый день. То есть, их действительно стало больше. Техника постоянно двигается в разных направлениях. В направлении Запорожья, в направлении Донецка. Периодически даже устанавливают блокпосты по всему пути ее следования. Особенно когда везут большое количество БК в тентованных "КамАЗах" или большое количество людей,

– заметил советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что это делают для того, чтобы люди не мешали или чего-то не произошло. Так же сохраняются полеты самолетов, вертолетов со стороны Ейска. Мариуполь стал большой логистической точкой, той самой цепочкой, которая связывает российские войска по разным регионам.

Мобилизированные россияне в Мариуполе

Советник мэра Мариуполя продолжил, что количество мобилизованных россиян в Мариуполе постоянно меняется. До 1 тысячи человек есть. Их держат и тренируют на полигоне. Однако они надолго не задерживаются, их везут на Херсонское и Запорожское направления или автобусами тянут на Донецкое направление. Очень быстро это происходит.

"Мы знаем, где именно они тренируются. Это в Мариупольском районе используют полигон, который обустроен ВСУ, и всегда там проводились тренировки ВСУ, тех частей, которые всегда базировались в Мариуполе. Сейчас там тренируют этих мобилизованных", – подчеркнул Андрющенко.

Андрющенко о том, что и куда везут в Мариуполе: смотрите видео

Тренировка мобилизованных

По его словам, они там стреляют, иногда живут на полигонах. Иногда там появляется несколько танков, вероятно, для обкатки их. Нельзя сказать, что их тренировки соответствуют украинским тренировкам, но и не такие смешные, как мы постоянно видим. Их недостаточно. Местные постоянно говорят о мобилизованных, что это ужас, как они одеты, как они выглядят.

Однако, опять же, они есть, и как ни крути, 300 мобилизованных – это по меньшей мере 300 пуль нужно потратить, чтобы сократить этот запас,

– подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Как отметил Андрющенко, их держат на полигоне вдали от города для того, чтобы они не слонялись по городу. Некоторых завозят на территорию комбината имени Ильича. Там закрытая территория, туда нет доступа, как и оттуда. Даже мариуполец, не знающий территории завода, там просто потеряется. Поэтому мобилизованные не бродят по городу. Без них хватает других, кто бродит по Мариуполю.

"Местные пытаются еще до наступления темноты, несмотря на комендантский час или его отсутствие, все же быть дома. То, что делают российские граждане, даже гражданские – это ужас", – подытожил он.

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