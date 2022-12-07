Мужчины "заперты" в Мариуполе в ожидании новой мобилизации, – Андрющенко

Ситуация в оккупированном Мариуполе остается критической. Российские захватчики не обеспечили никаких условий, чтобы горожане смогли хотя бы с малейшим комфортом пережить зиму.

Об этом 24 каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, при этом людям очень тяжело покинуть город.

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Россияне не выпускают мужчин из Мариуполя

Из Мариуполя можно выехать только в направлении России, других путей нет. Как отметил Андрющенко, еще формально существует пропуск на подконтрольную Украине территорию в Васильевке Запорожской области, однако выехать там практически невозможно.

"Россияне блокируют выезд через Васильевку. На выходных ехал автобус из Бердянска с мариупольцами, их в Васильевке заставили выйти из автобуса и вернули в Бердянск", – сообщил советник мэра Мариуполя.

Он подчеркнул, что особенно тяжело покинуть оккупированный город мужчинам.

Фактически мужчины на сегодняшний день "заперты" в Мариуполе в ожидании очередной мобилизации. Их просто возвращают домой даже на российской границе,

– сказал Андрющенко.

Ежедневная борьба за выживание

Гуманитарная ситуация в городе остается очень сложной. По словам Андрющенко, можно считать счастливчиками тех людей, у которых дома есть вода, электричество и отопление, или хотя бы электричество и обогреватели. Дни таких мариупольцев проходят достаточно однообразно.

"В таком случае утром в 6 проснулся, с 7 начинается рабочий день. Работа – фактически 6 дней в неделю с 7 утра до 6 вечера. Так жизнь и проходит", – отметил советник мэра Мариуполя.

Однако такие условия – редкость. У большинства людей в городе дома нет никаких коммуникаций. Их жизнь превращается в борьбу за выживание и тепло.

Реальная жизнь в Мариуполе, о которой молчит российское ТВ

По словам Андрющенко, определенную надежду мариупольцам подарила группа российских волонтеров.

Они привозили и раздавали электрообогреватели на средства, собранные в России. Однако 5 декабря волонтеры сообщили, что завершают эту программу, потому что деньги закончились,

– рассказал советник мэра Мариуполя.

Он отметил, что из Мариуполя поступило более 20 тысяч заявок на электрообогреватели. Однако российские волонтеры не могут их покрыть. Андрющенко подчеркнул, что этот факт ярче всего демонстрирует реальную картинку жизни в оккупированном городе, которую не показывает российская пропаганда.

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