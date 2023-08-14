Безнаказанность и много алкоголя: Андрющенко назвал причины конфликтов между оккупантами в Мариуполе
Россияне во временно оккупированном Мариуполе регулярно устраивают драки. Это происходит из-за того, что разные народы на территории страны-агрессора ненавидят друг друга. Также причина в чрезмерном употреблении алкоголя и безнаказанности.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что такие драки происходят каждый день – с первого дня оккупации Мариуполя. Кроме того, захватчики устраивают перестрелки.
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"Квота на безнаказанность"
Петр Андрющенко отметил, что количество гражданских россиян в городе растет. Главная причина конфликтов – этнические недоразумения. В Мариуполе в так называемой полиции работают украинские коллаборанты, которые не вмешиваются в эти ссоры.
Если бы там сдрались украинцы и россияне, их бы растащили. Украинцев посадили бы, а россияне. как всегда – остались бы безнаказанными. Если и там, и там россияне, то никто не лезет. Ибо у них квота на безнаказанность,
– сказал он.
Также местные жители постоянно слышат перестрелки. Когда россияне расселились в частном секторе, такие ситуации происходят постоянно. Особенно по выходным и праздникам, когда они употребляют множество алкоголя.
Андрющенко о конфликтах между оккупантами в Мариуполе: смотрите видео
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин рассказал, что в городе местные жители постоянно находятся под давлением оккупационных властей. Мариупольцам приходится очень тяжело зарабатывать деньги на жизнь. Даже коллаборантам, работающим на оккупационных предприятиях и учреждениях, задерживают на два – три месяца зарплату.
- Также много жалоб от местных относительно качества воды. Ведь вода, поставляемая в город, не соответствует санитарным нормам и правилам. В частности, показатели по щелочности, по микробиологическим характеристикам в десятки раз отличаются от нормы.
- Забавин отметил, что точного количества погибших в Мариуполе пока никто не знает. В прошлом году мэр Мариуполя называл цифру в 22 тысячи погибших. Но подсчет, положенный в основу этой статистики, производился только до середины марта. По разным оценкам, количество погибших мариупольцев составляет 100 тысяч.