Безнаказанность и много алкоголя: Андрющенко назвал причины конфликтов между оккупантами в Мариуполе

Россияне во временно оккупированном Мариуполе регулярно устраивают драки. Это происходит из-за того, что разные народы на территории страны-агрессора ненавидят друг друга. Также причина в чрезмерном употреблении алкоголя и безнаказанности.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что такие драки происходят каждый день – с первого дня оккупации Мариуполя. Кроме того, захватчики устраивают перестрелки.

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"Квота на безнаказанность"

Петр Андрющенко отметил, что количество гражданских россиян в городе растет. Главная причина конфликтов – этнические недоразумения. В Мариуполе в так называемой полиции работают украинские коллаборанты, которые не вмешиваются в эти ссоры.

Если бы там сдрались украинцы и россияне, их бы растащили. Украинцев посадили бы, а россияне. как всегда – остались бы безнаказанными. Если и там, и там россияне, то никто не лезет. Ибо у них квота на безнаказанность,

– сказал он.

Также местные жители постоянно слышат перестрелки. Когда россияне расселились в частном секторе, такие ситуации происходят постоянно. Особенно по выходным и праздникам, когда они употребляют множество алкоголя.

Андрющенко о конфликтах между оккупантами в Мариуполе: смотрите видео

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