Сколько человек осталось жить в многострадальном Мариуполе: Андрющенко назвал цифру

Украинский Мариуполь продолжает жить под оккупацией, и с приближением зимних холодов ситуация там не становится лучше. Подавляющее большинство людей, которые остаются там, не могут даже надеяться на отопление в своих домах.

Зима в Мариуполе будет очень тяжелой

Об этом 24 каналу рассказал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, в настоящее время в городе остаются от 120 до 140 тысяч человек. Впрочем, многие из них сейчас, после проведения российских псевдореферендумов, пытаются уехать.

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Речь идет, прежде всего, о проукраинской прослойке населения – людях, которые поняли, что до зимы возвращение города под контроль Украины, вероятно, еще не произойдет, и его следует дождаться на свободной территории Украины или на территории дружественных стран. Следовательно, наблюдается определенная миграция, но на границе с Россией мариупольцы вынуждены проходить фильтрацию, некоторые из них исчезают.

Андрющенко отметил, что если в среднем зимовать в Мариуполе останутся 130 тысяч человек, то не менее 60 – 70 процентов из них будут без отопления. Это понимают и россияне, поэтому очень активно продвигают идею так называемой эвакуации на территорию России на зимний период.

То есть, нас ждет очередная волна депортации. Что будет дальше – будем наблюдать, но сейчас в городе, в том состоянии, в котором он есть, люди не смогут пережить зиму,

– подчеркнул советник городского главы.

В городе появились деньги

В то же время, как рассказал Андрющенко, в Мариуполе несколько улучшилась ситуация с деньгами. Российские подрядчики со строек получили огромное количество денег из российского бюджета. Мариупольцы могут записаться на разбор завалов, чтобы получить зарплату и как-то прожить. Соответственно, появилась и торговля.

Средняя зарплата, которую получают местные – это 35 тысяч рублей. Это пока сложно пересчитать на гривны, но в потребительской корзине речь идет ориентировочно о 10 тысячах гривен, ведь цены в Мариуполе просто сумасшедшие. Впрочем, городу по крайней мере не грозит голод.

Работает ли движение сопротивления в Мариуполе

По словам Андрющенко, прежде чем оценивать движение сопротивления в Мариуполе нужно понимать, что сегодня не менее 10 тысяч гражданских мариупольцев находятся в фильтрационных тюрьмах по Донецкой области, а тех, кто остался в городе – очень жестко контролируют.

Такого жестокого режима контроля нет ни в одном украинском городе, ни оккупированном с 2014 года, ни захваченном сейчас,

– констатировал советник мэра Мариуполя.

Так, в городе до сих пор есть патрули, внезапные проверки, постоянная фильтрация. Без прохождения этой процедуры людей даже не берут на работу по разбору завалов.

"Когда начали появляться первые буквы "Ї", они были нарисованы мелом. Когда россияне поняли, что это, сразу начались облавы, проверки, искали даже мел, и даже у подростков", – рассказал Андрющенко.

Людей, которые оказывают хоть какое-то сопротивление, например, публикуют правдивые видео и показывают, что происходит в городе, очень быстро находят и объясняют, что будет, если будет продолжаться такая контрпропаганда.

На сегодняшний день в Мариуполе мы имеем, если говорить откровенно, украинское гетто, где закрыты украинцы, где их жестоко контролируют, где подавляют любое проявление недовольства,

– подчеркнул Андрющенко.

Зачистка вызывает даже выражение недовольства тяжелыми условиями жизни. Например, люди с одной улицы в Мариуполе написали жалобу о плохих условиях и направили ее в администрацию президента России. Они получили ответ, а вместе с ним – закрытый квартал и жесткую зачистку тех, кто написал эту жалобу. Этих людей арестовали, и сейчас они находятся в Донецком СИЗО.

Советник городского главы подчеркнул, что россияне знают, что за Мариуполь будут бороться и что в самом городе есть сопротивление. Именно поэтому в городе есть и "МГБ" незаконной квазиреспублики в Донецкой области, и Росгвардия, и кадыровцы, и ФСБшники, и собственные полицаи.

"Это действительно очень непростая ситуация, поверьте. Сфотографироваться с флагом или выложить "Ї" у себя на здании – это подвиг", – подытожил Андрющенко.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео

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