Уже даже не звоночек: Андрющенко предположил, зачем балкер России вошел в порт Мариуполя

Оккупанты пригнали в Мариуполь морской балкер после работ по углублению дна. Это плохая новость, ведь, вероятно, они собираются улучшить логистику на этом направлении.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что ранее оккупанты использовали здесь суда класса "река – море". Они перевозят гораздо меньше груза.

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Морской балкер может перевозить около 25 тысяч тонн груза. Туда реально загрузить боеприпасы, военную технику и т.д.

Это уже даже не звоночек. Если зашел такой балкер, то это – не менее 25 тысяч тонн груза. Не видим какого он класса. Ближе посмотреть возможности нет. Могут привезти железо, оружие, боеприпасы одновременно. А не гонять грузовиками, куда можно загрузить по 20 – 40 тонн,

– заметил Андрющенко.

Какие планы в оккупантов

Как подчеркнул Андрющенко, пока неизвестно, привезли ли оккупанты что-то на этом морском балкере. Это вполне может быть тестовый заезд, чтобы проверить, реально ли осуществить этот замысел.

Также оккупанты будут мост через реку Кальчик несколько севернее Мариуполя. Это также может улучшить им логистику.

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Скорее всего, так оккупанты пытаются минимизировать риски, если что-то произойдет с Крымским мостом. Они пытаются получить альтернативный путь, по которому смогут поставлять боеприпасы, военную технику и т.д.

Конечно, есть сомнения, что оккупанты начнут перевозить на балкерах тысячи тонн боеприпасов. Ведь в таком случае довольно быстро туда может что-нибудь прилететь.

Возможно, они везут большое количество стройматериалов. Они же строят линии обороны. Поэтому есть в этом необходимость. Но нужно смотреть. Сказать на 100% сейчас сложно, что именно они будут перевозить на балкере,

– заметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе: коротко