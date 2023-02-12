Колобранты отказываются от украинского гражданства, – Жданов об оккупированных территориях

В Мелитополе коллаборантам предлагается отказаться от украинского гражданства. Кстати, российские оккупационные власти очень любят бюрократию.

Они сразу же подвязывают под уголовное преступление. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в стриме на своем ютубе, сообщает 24 Канал.

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Коллаборанты россиянам не нужны

Казалось бы, коллаборанты согласились сотрудничать с оккупантами, но россияне просто так ничего не делают.

"Они заставляют написать заявление об отказе от гражданства Украины. Вы же понимаете, что это фактически статья и срок", – отмечает Жданов.

Однако захватчики непоколебимы. Даже перед изменниками, которые перешли на их сторону.

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