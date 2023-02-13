В Мелитополе оккупанты начали приставать к девушкам-подросткам, – мэр
Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики пристают к девушкам-подросткам и молодым женщинам. Из-за этого местным жителям приходится выезжать из города.
И эти случаи – не единичны. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
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Оккупанты пристают к девушкам-подросткам в Мелитополе
Я встречался с детьми, которые уехали. Одна девочка, которой 16 лет, сказала, что она уехала по той простой причине, что кадыровцы и другие российские военные начали приставать к детям 16 – 17 лет. Это тот факт, что я услышал от нашей девочки, уехавшей из временной оккупации,
– рассказал Федоров.
Кроме этого, местные сообщали, что недавно машина с осетинами остановилась прямо на остановке общественного транспорта и захватчики начали приставать к молодой женщине, которую довели до слез.
"Это было внизу на рынке. Там из-за припаркованных машин и так не проехать, а эти своей "по*ой" перекрыли дорогу. Стоит уже пробка из небольшого грузовика, маршрутки и трех легковых – ждут, когда осетины "нафлиртуются", – отметил очевидец.
Ситуация в Мелитополе: последние новости
- Накануне артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Аист" уничтожили колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленой Рощи.
- Оккупанты завезли в захваченный Мелитополь неизвестных российских судей для судилища над украинцами. Россияне устроили судилище над украинкой, отправившей деньги на помощь украинским военным.
- 10 февраля в оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Местные сообщают о "хлопке".
- По информации местных СМИ, сначала раздались два взрыва. Затем серия – похоже на детонацию. Отмечают, что "все слышали жители Нового Мелитополя". Вероятно, что взрывы были за городом.