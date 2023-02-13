В Мелитополе оккупанты начали приставать к девушкам-подросткам, – мэр

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики пристают к девушкам-подросткам и молодым женщинам. Из-за этого местным жителям приходится выезжать из города.

И эти случаи – не единичны. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Оккупанты пристают к девушкам-подросткам в Мелитополе

Я встречался с детьми, которые уехали. Одна девочка, которой 16 лет, сказала, что она уехала по той простой причине, что кадыровцы и другие российские военные начали приставать к детям 16 – 17 лет. Это тот факт, что я услышал от нашей девочки, уехавшей из временной оккупации,

– рассказал Федоров.

Кроме этого, местные сообщали, что недавно машина с осетинами остановилась прямо на остановке общественного транспорта и захватчики начали приставать к молодой женщине, которую довели до слез.

"Это было внизу на рынке. Там из-за припаркованных машин и так не проехать, а эти своей "по*ой" перекрыли дорогу. Стоит уже пробка из небольшого грузовика, маршрутки и трех легковых – ждут, когда осетины "нафлиртуются", – отметил очевидец.

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