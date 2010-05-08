Мир на пороге глобальной схватки: как расставляются силы

В режиме реального времени на наших глазах происходит расстановка сил перед глобальной схваткой.

Принимать парад в Москве будет Си, а не Путин

Владимир Путин очевидно видел эти дни не такими. Он готовил триумф 5 лет. У него была цель и возможность стать главным действующим лицом на празднике мирового масштаба. Но к 25-летию правления российский вождь скатился до роли второстепенного персонажа на своей территории. Это оскорбительно. Об этом заявил Алексей Копытько, информирует 24 Канал.

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Еще обиднее для фигуранта, что все это понимают и особо не скрывают. Например, президент Азербайджана Ильхам Алиев наглядно показал, что желание Путина даже в принципиальных для него вопросах можно игнорировать.

Чтобы уговорить Алиева приехать на парад, в Баку 5 дней назад летал настоятель РПЦ Гундяев. Но его миссия закончилась провалом. Через подконтрольные СМИ Баку заявил: тема со сбитым Россией самолетом не закрыта, мы знаем виновников, они не наказаны. Пока это не изменится – будут проблемы.

Нюанс в том, что виновники – это Рамзан Кадыров и его вассалы, которых Путин трогать не может. Волна публикаций о том, что Кадыров из-за болезни готовится к уходу и просит назначить преемника, лишь подчеркивает факт: Путин на своей территории не всесилен. Это резко снижает его в статусе.

То, что происходит – это бенефис императора Си. Это он едет принимать парад. Это к нему на приём летят вожди Мьянмы, Монголии, Вьетнама, Папуа-Новой Гвинеи, африканских стран. Это перед ним спешит проявить лояльность Вучич.

Ровно год назад Си Цзиньпин посетил с государственным визитом Белград. Многие восприняли это как легализацию китайского плацдарма в Европе (второй частью которого должна была стать Венгрия). Вучич мечется между Евросоюзом и Россией, явно хочет сориентироваться в ситуации. Он устоял во время волны протестов, но ему нужна опора и козыри в диалоге с тем же Брюсселем, которые Путин уже не в состоянии обеспечить.

7 мая в "Российской газете" (максимально официальное издание России) была опубликована статья императора Си "Уроки прошлого ради будущего". В ней он черным по белому пишет, ради чего на самом деле собираются собравшиеся:

"...Нынешний год ознаменован 80-летием освобождения Тайваня от японской оккупации. Возвращение Тайваня в лоно Китая – это важная часть итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. Многие международные юридически обязывающие документы, прежде всего Каирская декларация и Потсдамская декларация, недвусмысленно подтвердили суверенитет Китая над Тайванем. Исторические и юридические факты не подлежат сомнению. Авторитет резолюции 2758 ГА ООН не оспаривается. Как бы ни менялась ситуация на Тайване, какие бы попытки вмешательства не принимали извне, полное воссоединение Китая остается необратимой исторической тенденцией.

...Мы высоко ценим, что российская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его частью, выступает против "независимости Тайваня" в любой форме, твердо поддерживает все меры китайского правительства и народа по воссоединению страны...".

Китайский лидер прямо говорит: хотите новый мировой порядок – это можно, но надо закрыть один вопрос в рамках нынешнего – Тайвань. Все, кто приедет в Москву, фактически поддержат претензии Пекина.

События 9 мая в Москве – это первый акт. Второй – состоится осенью 2025 года на Дальнем Востоке. В сентябре принимать будет КНР, а Путин уже взял обязательство присутствовать. Вот там и состоится генеральный смотр сил, которые конфликтуют.

Пафос Вашингтона

7 мая Трамп подписал декларацию об установлении 8 мая Днем победы во Второй мировой войне, чем еще больше размыл положение Москвы.

Это деяние формально противоречит логике, даже из текста самой декларации. Потому что там указано, что США начали войну после атаки на Перл-Харбор. Но американские войска атаковала не нацистская Германия. Однако никто больше не упомянут.

Единственным намеком на логику в этой ситуации является другое деяние Трампа в этот же день: назначение американского посла в Китай с напутственной речью в Овальном кабинете.

Вероятно, в Белом доме начали осознавать, что их стремление оторвать Россию от Китая является нереалистичным. Именно поэтому предприняли попытку ворваться в символический ряд, чтобы не только Си выглядел победителем цикла после Второй мировой войны.

Сегодня же министр финансов США Скотт Бессент назвал Путина военным преступником, "с которым надо говорить", сравнив его с разгромленной Японией. В Кремле точно не обрадуются таким аналогиям.

Разыграть тему победы осенью Вашингтону будет сложнее. Ведь придется топтаться по главному союзнику в Азиатско-Тихоокеанском регионе, с которым сейчас непростые отношения из-за тарифов. Кроме того, традиционно будет волна критики за ядерные удары по Хиросиме и Нагасаки.

Китай же выступает с позиций национально-освободительной борьбы, что делает его пафос более легитимным.

Как на ситуацию влияет обострение между Индией и Пакистаном

Еще один фактор, который вмешался в планы Путина, – обострение между Индией и Пакистаном. Мир смотрит не на Москву, а ждет, о чем договорятся стороны. На поверхности – два обстоятельства.

Первое. Красной нитью оценок во всем мире является констатация, что конфликт держится в пределах из-за того, что стороны имеют ядерное оружие. Как вывод происходит реанимация ядерного вооружения как средства сдерживания. Следовательно, надо стремиться его получить любой ценой.

Вторая. Реакция со стороны Индии сразу выглядела чрезмерной. Одновременно были назначены виновные и запущена военная машина. Настолько, что даже США были вынуждены озвучить де-факто пропакистанскую позицию – о необходимости расследования и тому подобное.

Наверняка, этому могут быть какие-то внутриполитические обоснования для Дели. Но для внешнего мира на поверхность был вытащен факт: все инфраструктурные проекты Китая и Пакистана расположены в 70 – 80 километрах от индийской территории.

Положение осложняется тем, что часть местности в горах, которые Индия считает спорной/своей, Пакистан передал Китаю. Вся логистика по сухопутному Китайско-Пакистанскому экономическому коридору может оказаться под угрозой. Модель мы сейчас видим: теракт с жертвами – эскалация.

Однако в различных изданиях, освещающих темы обороны и безопасности, появляется вывод: Пакистан в конфликте показал себя более убедительно. Де-факто китайским оружием сбили несколько индийских самолетов без внятного обоснования – ради чего их в принципе поднимали? Это сейчас главный риск: если в Дели считают, что по итогам двух раундов имеют плохой вид, то может начаться новый виток.

Заметьте Почему россияне так сильно боятся смерти Путина

Для нас это важно как минимум в двух аспектах:

как то, что происходит, повлияет на желание Индии закупать российскую нефть;

как это повлияет на мировой рынок вооружений.

При таком масштабе соперничающих сторон никаких обычных вооружений не хватит. Индия и Пакистан явно будут заинтересованы в освоении опыта современной войны с массовыми недорогими решениями.

Ремилитаризация Германии больше не табу

На этом фоне симптоматические события происходят в Европе. Так совпало, что именно на днях вступил в должность новый канцлер Германии, голос ЕС теперь станет тверже. И сразу прозвучало ранее немыслимое – о нацеленности ФРГ на создание ядерного оружия.

Говорить вслух о ремилитаризации Германии 80 лет было неприлично.

7 мая премьер Польши Дональд Туск заявил: "Нелегко, учитывая историю, сказать вслух, как премьер-министру Польши, что я очень хотел бы, чтобы Германия вооружалась быстрее и интенсивнее. Вооруженная Германия в Польше – непопулярный лозунг, но, к счастью, сегодня мы живем во времена, когда есть другая Германия, другая Польша, другие угрозы".

Три года назад это было невозможно. Табу больше нет.

По сути, это еще одно свидетельство, что страница переворачивается. Вся Европа снова на грани большой войны, от которой пыталась убегать. Делать вид, что это касается только Украины – уже не получается.

Кремль снова хочет восстановить берлинскую стену. И его задача выглядит проще, потому что США это не слишком пугает. Теперь ограничитель амбиций Кремля – в Пекине. Ему ЕС может быть нужным для выстраивания партии с Вашингтоном.

Украина должна найти собственное место

Масштаб происходящего хорошо понятен из-за того, что на глубокий третий план отодвинуто некогда фундаментальное событие для мира: выборы нового главы католической церкви. Новый лидер примет организацию в разгар глобальных перемен. Но конклав просто потерялся.

Вот в этом всем Украина должна найти свое место, чтобы выжить. Для Китая мы не существуем как субъект. В иерархии интересов США – мы где-то в корзине разменных фигур. Европа пока относится к нам как к донору органов, который выигрывает время. Конъюнктура среди соседей ухудшается. События в Румынии могут потрясти еще и Молдову.

Но в эти дни проявилось во всей красе: источник силы – внутри. Украина достаточно велика для региона и имеет важные знания для мира. Ее нельзя игнорировать, поэтому все равно будут партнеры. Вопрос в том – мы пройдем этот путь по худшему сценарию или поборемся за лучший.

Единственный шанс побороться за лучший, то есть сохранить большую страну, удержать близкую к линии боевого соприкосновения территорию, чтобы вернуть людей и восстановиться – это победа над мракобесием внутри. Которое весной лезет из всех щелей.

Сейчас мы проходим этап, когда решается, вытолкнет ли комплекс интересов Россию к деэскалации. Все готово. Китай может это сделать в один клик. Чем, помимо прочего, докажет: США не справились, а мы можем. Или может толкнуть Путина в жесткий персональный клинч с Трампом. Драматургия просто сумасшедшая.

Через неделю свой ход сделает Трамп на Ближнем Востоке. Путин явно будет очень зол. Это может привести как к эскалации, так и ошибкам. Запаса прочности для больших ошибок он уже не имеет. И действовать без оглядки на обстоятельства он уже не может.

В этот период как никогда важна помощь фронту и хладнокровие в тылу. Конец учебного года, сад-огород и так далее. Именно благодаря стабильности Украина является фактором, который не могут игнорировать.