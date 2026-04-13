ВСУ заняли новые позиции в районе Миропольского на Сумщине: стали известны детали
- В районе Миропольского на Сумщине украинские подразделения отошли на подготовленные позиции из-за интенсивных боев и превосходства противника.
- ВСУ продолжают оборону, нанося противнику огневые удары, и контролируют ситуацию, ведя разведку.
В районе населенного пункта Миропольское, что на Сумщине из-за интенсивных боев и превосходства противника украинские подразделения отошли на подготовленные рубежи и продолжают оборону. СОУ контролируют ситуацию, нанося огневое поражение противнику.
Об этом информируют в 14-м Армейском корпусе.
Какие новые позиции заняли военные ВСУ?
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили, что сейчас в районе населенного пункта Миропольское Краснопольской общины Сумской области ситуация остается напряженной.
Из-за интенсивных боевых действий и превосходства противника подразделения Сил обороны вынуждены были изменить позиции. С целью сохранения жизни личного состава защитники отошли на заранее подготовленные рубежи. Там украинские военные продолжают удерживать оборону, нанося противнику огневые удары артиллерией и ударными беспилотниками.
Силы обороны Украины контролируют ситуацию, ведут разведку и готовы к дальнейшим действиям,
– добавили в 14-м корпусе.
Также в ВСУ призвали доверять исключительно официальным источникам информации.
Вечером 13 апреля OSINT-проект DeepState проинформировал, что вражеские войска продвинулись вблизи Миропольского, Марьино и Новодмитровки, что в Сумской области.
Важно! Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала заметил, что российская армия перегруппировывается и готовится к продолжению весенне-летней наступательной кампании. По его словам, горячими остаются Покровское направление и район Константиновки. Также враг активизируется на северо-северском участке, в частности на Сумщине.
Какова сейчас ситуация на других направлениях?
На Харьковщине во время "пасхального перемирия" враг усилил обстрелы населенных пунктов на Купянщине, Дергачевщине. Кроме того, из-за постоянных атак Совет обороны области объявил об эвакуации в населенных пунктах Ковали, Мартыновка, Писаревка, теперь есть необходимость осуществить этот процесс и в Рясном.
На Лиманском направлении, Харьковской области и части Сумщины 12 апреля вражеские войска совершили 18 штурмовых действий. В течение последних нескольких дней активность врага возросла. Также в ВСУ отметили, что враг использует паузы на фронте для подтягивания техники и перегруппировки войск.
13 апреля стало известно об оккупации врагом населенного пункта Мирное, что в Гуляйпольской городской общине Пологовского района Запорожской области.