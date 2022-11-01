Попробует ли Россия захватить Кишинев и что ждет страну: мнение Фейгина

Молдова объявила персоной нон грата российского посла из-за падения ракеты оккупантов на севере страны. Все это происходит на фоне сообщений, что ФСБ вливало миллионы долларов на государственный переворот в Кишиневе. Но сейчас государством руководят прозападные политики.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, сейчас у Москвы нет больших сил и аргументов пойти на Молдову. Этот вариант был бы возможен, если бы им удалось захватить Украину. Сейчас идея военной операции против Молдовы – самоубийственная.

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Если уйдут из Приднестровья, то их быстро перебьют

Как отмечает Фейгин, контингент в 3 тысячи российских солдат из Приднестровья ничего не сможет поделать. Как только они попытаются продвинуться вперед, сразу навстречу выйдет легендарная воздушно-десантная дивизия США, некоторые подразделения которой расположены в Румынии.

Здесь люлюкаться не будут. Уничтожат эти 3 тысячи российских войск. Не думаю, что Москва серьезно планирует силовой вариант захвата власти в Кишиневе. Ибо тогда сразу зайдут румынские войска с НАТОвскими,

– подчеркивает Фейгин.

Так же сомнительно, что у оккупантов получится захватить власть с помощью их "шестерки" Илона Шора. Все эти протесты, организуемые в Молдове, держатся на российских деньгах. Без поддержки Москвы все развалится.

Понятно, что сейчас Молдова очень аккуратно реагирует на войну в Украине, ведь у них фактически нет армии. Они боятся войти в прямую конфронтацию с Москвой. А высылка российского посла – вполне обычный шаг, который регулярно используют другие цивилизованные государства против России.

Фейгин предположил, нападет ли Россия на Молдову: смотрите видео

В Молдове упала российская ракета