Россияне учатся воевать у нас, – "Кондор" о ситуации на Авдеевском направлении
После того как россияне захватили Авдеевку, ситуация на этом направлении изменилась: для штурма посадок нужно привлекать меньше людей, поэтому враг перебрасывает резервы. Максим "Кондор" из 59 ОМПБр рассказал о том, что сейчас происходит на Авдеевском направлении, о проблемах мобилизации и СОЧ (самовольное оставление части).
У новом видео проекта "Украинский Свидетель" в центре внимания – Максим "Кондор", командир 1-го стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка. Сейчас он со своим подразделением работает на авдеевском направлении. Военный рассказал о ситуации под Авдеевкой, молодых и пожилых людях в армии и о том, как россияне учатся у нас воевать.
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Гражданские должны готовиться к войне
После взятия Авдеевки россияне стали чаще использовать авиацию и КАБы, сконцентрировали больше артиллерии. Для штурма посадок необходимо меньшее количество людей, чем для городских боев. Так что у россиян появляются резервы и лезут они постоянно,
– рассказал Максим.
"Кондор" считает, что гражданское население сейчас должно готовиться к войне.
"Когда человек попадет в армию, то он уже будет готов и будет знать, что делать. Мужчины почему-то не готовятся, они прячутся от ТЦК. Кто готовится, – так это женщины и девушки. Некоторые из них идут туда, куда мужчина не пойдет. Например, недавно в нашем подразделении появилась женщина-штурмовичка", – заметил боец.
Но, по мнению Максима, уклонисты – не единственная проблема с мобилизацией, которую мы имеем на сегодня.
Во-первых, надо уменьшать призывной возраст. Сейчас призывной возраст – это 27 лет (на момент публикации материала он составляет уже 25 лет – 24 Канал). Я пришел в армию в 23 года, а сейчас мне 30. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы ребята 24 лет шли воевать,
– добавил "Кондор".
Россия продолжает наступление на северо-восток от Авдеевки
- Российские войска пытаются стабилизировать выступ линии фронта в Донецкой области к северо-западу от Авдеевки. Теперь оккупанты решают, в каком направлении двигаться дальше. Российское командование может принять решение наступать на запад до города Покровск. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны.
- Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже называл Покровск оперативной целью оккупантов после Авдеевки. Также оккупанты могут продолжить продвижение на север для дополнительных штурмов Часова Яра.
- Однако аналитики предполагают и альтернативные сценарии развития событий. Россияне уже длительное время пытаются оккупировать четыре крупных города в Донецкой области – Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.