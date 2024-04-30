Россияне учатся воевать у нас, – "Кондор" о ситуации на Авдеевском направлении

После того как россияне захватили Авдеевку, ситуация на этом направлении изменилась: для штурма посадок нужно привлекать меньше людей, поэтому враг перебрасывает резервы. Максим "Кондор" из 59 ОМПБр рассказал о том, что сейчас происходит на Авдеевском направлении, о проблемах мобилизации и СОЧ (самовольное оставление части).

У новом видео проекта "Украинский Свидетель" в центре внимания – Максим "Кондор", командир 1-го стрелкового батальона 59 ОМПБр имени Якова Гандзюка. Сейчас он со своим подразделением работает на авдеевском направлении. Военный рассказал о ситуации под Авдеевкой, молодых и пожилых людях в армии и о том, как россияне учатся у нас воевать.

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Гражданские должны готовиться к войне

После взятия Авдеевки россияне стали чаще использовать авиацию и КАБы, сконцентрировали больше артиллерии. Для штурма посадок необходимо меньшее количество людей, чем для городских боев. Так что у россиян появляются резервы и лезут они постоянно,

– рассказал Максим.

"Кондор" считает, что гражданское население сейчас должно готовиться к войне.

"Когда человек попадет в армию, то он уже будет готов и будет знать, что делать. Мужчины почему-то не готовятся, они прячутся от ТЦК. Кто готовится, – так это женщины и девушки. Некоторые из них идут туда, куда мужчина не пойдет. Например, недавно в нашем подразделении появилась женщина-штурмовичка", – заметил боец.

Но, по мнению Максима, уклонисты – не единственная проблема с мобилизацией, которую мы имеем на сегодня.

Во-первых, надо уменьшать призывной возраст. Сейчас призывной возраст – это 27 лет (на момент публикации материала он составляет уже 25 лет – 24 Канал). Я пришел в армию в 23 года, а сейчас мне 30. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы ребята 24 лет шли воевать,

– добавил "Кондор".

Россия продолжает наступление на северо-восток от Авдеевки