В ВСУ предположили, какой населенный пункт хочет захватить враг на Авдеевском направлении
Украинские военные отошли от своих позиций в Авдеевке. В ВСУ прокомментировали ситуацию и предположили, какой населенный пункт россияне будут пытаться захватить следующим.
Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в в эфире телемарафона констатировал, что это направление остается одним из самых горячих в целом. Также он отметил, что там происходит очень много боевых столкновений и штурмов.
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Попытки оккупантов
По словам Лиховия, россияне пытаются достичь каких-то успехов на Марьинском направлении, однако успеха не имеет. Кроме этого, вражеская армия хочет продвигаться в на Авдеевском направлении.
На Авдеевском направлении есть попытки наступать на село Ласточкино,
– отметил он.
Спикер рассказал, что за сутки там отбили 14 атак.
ВСУ пришлось уйти из Авдеевки из-за нехватки снарядов
- Защитники были вынуждены покинуть этот город из-за нехватки боеприпасов, возникшей вследствие бездействия Конгресса США.
- Об этом заявили в Белом доме со ссылкой на телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. Президент США отметил, что, что Конгрессу нужно срочно принять законопроект о дополнительном финансировании.
- Также Байден подтвердил сильную двухпартийную поддержку в правительстве США и среди американского народа суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, наложение расходов на правительство России, чтобы привлечь его к ответственности за преступные действия.