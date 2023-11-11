Когда утро начинается не с кофе: 3 штурмовая бригада показала, в каких условиях воюет

11 ноября 2023, 16:42
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Российские военные каждый день пытаются проводить наступательные действия на Бахмутском направлении. Эти попытки становятся более частыми и мощными.

Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что ухудшение погоды начало влиять на ситуацию на фронте.

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"Погода на фронте вносит свои коррективы. Но это не единственная проблема, которая сейчас находится на Бахмутском направлении", — сказал Максим Жорин.

Он отметил, что под Бахмутом российские войска ежедневно предпринимают попытки наступления, в частности, пытаются атаковать на Юге и Севере от города. По словам Жорина, вражеские попытки становятся более частыми и мощными.

"Реальная ситуация на фронте очень далека от какого-то даже намека на затишье", – подчеркнул он.

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Ситуация на фронте: главное

  • Ранее в Институте изучения войны сообщалось, что российские войска усилили локальные наступления на Бахмутском направлении. В частности, участились наземные атаки у Бахмута.
  • В Генштабе сообщили, что в течение последних дней возле Бахмута оккупанты провели около 30 атак, это больше, чем обычно.

Автор: Анастасія Лукашевська