Когда утро начинается не с кофе: 3 штурмовая бригада показала, в каких условиях воюет
Российские военные каждый день пытаются проводить наступательные действия на Бахмутском направлении. Эти попытки становятся более частыми и мощными.
Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что ухудшение погоды начало влиять на ситуацию на фронте.
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"Погода на фронте вносит свои коррективы. Но это не единственная проблема, которая сейчас находится на Бахмутском направлении", — сказал Максим Жорин.
Он отметил, что под Бахмутом российские войска ежедневно предпринимают попытки наступления, в частности, пытаются атаковать на Юге и Севере от города. По словам Жорина, вражеские попытки становятся более частыми и мощными.
"Реальная ситуация на фронте очень далека от какого-то даже намека на затишье", – подчеркнул он.
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Ситуация на фронте: главное
- Ранее в Институте изучения войны сообщалось, что российские войска усилили локальные наступления на Бахмутском направлении. В частности, участились наземные атаки у Бахмута.
- В Генштабе сообщили, что в течение последних дней возле Бахмута оккупанты провели около 30 атак, это больше, чем обычно.