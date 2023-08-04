Отчаянно пытаются остановить наступление ВСУ: в Минобороны назвали цель врага

Российские оккупанты отчаянно пытаются остановить украинское наступление. Эпицентром боевых действий остается восточный фронт.

Там – стратегические направления русского пришествия. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Россияне пытаются остановить украинское наступление

По словам Маляр, враг считает, что, нанеся удар по Востоку, сможет в целом переломить ситуацию на фронте. Поэтому самые большие усилия сейчас прилагают именно там.

Наши войска вчера и сегодня отражают вражеские атаки на Купянском, Лиманском и Сватовском направлениях. Количество вражеских обстрелов увеличилось. Идут тяжелые бои,

– заметила чиновница.

Целью оккупантов является:

оттянуть на эти направления украинские силы по направлению наступления;

прорвать украинскую оборону

"Кроме того, на Купянском направлении враг задался целью возвращение утраченных осенью прошлого года территорий. Это сложная и изнурительная борьба, но наши защитники не дают возможности врагу реализовать его планы", – рассказала замминистра.

Она добавила, что на Бахмутском направлении тоже сложная ситуация.

На южном фланге украинские войска постепенно двигаются через плотный артиллерийский огонь и минирование.

На северном фланге враг атакует – Силы обороны отражают атаки. Здесь враг также хочет вернуть утраченные позиции.

"Также на Востоке враг атакует Авдеевское и Марьинское направления. Там тоже горячие бои, но наши защитники не дают врагу продвигаться", – заметила Маляр.

В свою очередь, на Юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Россияне оказывают яростное сопротивление.

"Кроме сплошного минирования, на ключевых господствующих высотах, враг оборудовал защищенные бетонированные инженерные укрепления. Совершать сдерживающие действия привлекают десантников. В таких трудных условиях наши войска постепенно, но очень настойчиво двигаются вперед", – подытожила чиновница.

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Общие потери врага

По состоянию на утро августа Силы обороны ликвидировали почти 250 тысяч российских военных. Следует заметить, что реальная цифра потерь врага может быть значительно больше, ведь подсчет усложняется активными боевыми действиями.

Кроме того, украинские бойцы превратили в металлолом тысячи вражеских танков, боевых бронированных машин и артиллерийских установок. Самой дорогой утратой Кремля с начала полномасштабного вторжения остается крейсер "Москва". В целом ВСУ испепелили: